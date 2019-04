OKV macht weiteren Mobilitätssprung

Das Angebot gilt für ältere Menschen und für Menschen mit Handicap auf der Laichinger Alb. Ihnen will der Ortskrankenpflegeverein (OKV) mit seinen OKV-Mobilen eine besser Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. 21 Fahrer sind im Einsatz und bringen die Menschen zum Arzt oder zum Einkaufen. Am Samstag hat der OKV ein drittes Fahrzeug in seiner Flotte in Empfang genommen.

Es gehe beim Angebot des OKV-Mobils im Kern darum, sagte am Samstag Bernhard Schweizer, das geschäftsführende Vorstandsmitglied des Ortskrankenpflegevereins Laichinger Alb, „ein Stück Menschlichkeit“ zu geben. Der OKV, der rund 1800 Mitglieder hat, kann nun ein noch größeres Stück dieser Menschlichkeit weitergeben. Am Samstagvormittag hat der OKV sein drittes Gefährt in Empfang genommen. Einen Ford-Transporter. Eingesetzt werden soll dieser in erster Linie für Arzt- und Versorgungsfahrten.

Ermöglicht wurde das dritte OKV-Mobil durch Spenden; den Löwenanteil steuerte mit 36 500 Euro die Glücksspirale bei. Sie gehört zur staatlichen Toto-Lotto GmbH. Lotto-Regionaldirektor Frank Ackermann hatte am Samstag einen symbolischen Scheck dabei. Weitere Spenden kamen von der Volksbank Laichinger Alb, dem Lionsclub Blaubeuren-Laichingen, auch dankte Bernhard Schweizer dem Albwerk, das den OKV jährlich großzügig unterstütze.

190 000 Kilometer auf dem Tacho

2012 schaffte der OKV sein erstes OKV-Mobil an, mittlerweile stehen auf dem Tacho 190 000 Kilometer, das zweite, ein Caddy, rollte 2015 beim OKV vor. Und nun Fahrzeug drei. Damit auch dieses den Anforderungen des OKV entspricht, wurde es von einigen Fahrern entsprechend „konfiguriert“; namentlich dankte Schweizer hier Ewald Mangold, Peter Harscher und Reinhold Frank. Insgesamt fahren 21 Männer ehrenamtlich in ihrer Freizeit für den OKV und bringen die Menschen, die diesen Fahrdienst in Anspruch nehmen, auch Mal ins Thermalbad, zu Vorträgen oder anderweitigen Erkundungen.

Laut Schweizer sei der OKV aber noch auf weitere Steuermänner (gerne auch Frauen) angewiesen. „Wir brauchen Fahrer“. Melden können sich Interessierte bei Ingrid Riederer. Sie ist Nachfolgerin als Geschäftsstellenleiterin der jüngst unerwartet verstorbenen Manuela Böger. Neben Schweizer ergriffen bei der Fahrzeugübergabe auf dem Parkplatz der Sparkasse auch Ralf Schiffbauer (Volksbank), Wolfgang Knupfer (Lionsclub) und Pfarrer Karl-Hermann Gruhler das Wort. Gruhler sprach ein Gebet und wies darauf hin, dass das OKV-Mobil, ganz im Zeichen der Diakonie, ein Akt der Liebe sei, die zur Tat werde.

Angetrieben wird das neue OKV-Mobil von einem Verbrenner-Motor. Zwar sei ein E-Auto geprüft worden, aus mehreren Gründe aber ausgeschieden. Vor allem wegen des Platzes und der Leistung.