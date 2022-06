Offene Unterrichtswoche und Infotag an der Musikschule

Die Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen bietet für alle musikinteressierten Kinder und Eltern eine „offene Unterrichtswoche“ und einen zentralen Infotag an. Während der offenen Unterrichtswoche vom 20. bis 24. Juni, stehen die Unterrichtsräume für interessierte Jugendliche und Eltern offen. Die Unterrichtsangebote können unangemeldet besucht werden.

Im Musikunterricht kann so das Wunschinstrument kennengelernt werden, schreiben die Verantwortlichen in einer Ankündigung. Zudem können sich Interessierte über das Erlernen eines Instrumentes informieren oder erfahren und beobachten, wie eine Unterrichtsstunde an der Musikschule abläuft.

Detaillierte Unterrichtszeiten der jeweiligen Gesangs- und Instrumentallehrkräfte erfahren Interessierte über die Geschäftsstelle der Musikschule unter Telefon 07344/966984 oder E-Mail Musikschule-bls@gmx.de.

Am Samstag, 25. Juni, findet dann 9.30 Uhr bis 12 Uhr der Infotag in der „Alten Hauptschule“ in Blaubeuren, Alberstraße 3, statt. Alle Instrumente, die an der Musikschule BLS erlernt werden können, werden hier in den Unterrichtsräumen der Musikschule von den Lehrkräften vorgestellt. Von Streich-, Schlag- und Blasinstrumenten, über Gitarre und Klavier bis zum Gesang ist alles dabei.