Nur vier von sechs Kaninchen überleben

In diesem Jahr veranstaltet der Kleintierzuchtverein Laichingen im Herbst seine 100. Lokalschau. Dort präsentieren die Züchterinnen und Züchter ihre schönsten Kaninchen, die von einer Jury bewertet werden. Die SZ begleitet die beiden Vereinsmitglieder Jürgen und Maximilian Rothenbacher und ihre Zuchtkaninchen – Marderkaninchen und Kleinchinchilla – durch das aktuelle Zuchtjahr, um zu erfahren, was alles getan werden muss, um für sein Kaninchen auch eine gute Bewertung oder gar einen Preis zu bekommen.

Nun haben Jürgen und Maximilian Rothenbacher die jungen Kleinchinchilla von ihrer Mutter getrennt. Von den sechs Kleinen, die Mitte April auf die Welt gekommen sind, haben vier überlebt.

„Zwei hat die Häsin aussortiert und aus dem Nest herausgenommen. In der Regel sind das Tiere, die nicht überlebensfähig wären“, erläutert Maximilian Rothenbacher.

Die Jungtiere werden in der Regel nach neun bis zehn Wochen von der Mutter genommen, je nach der Verfassung des Nachwuchses und der Mutter. „Das ist auch in der Natur die Zeit, ab der die Häsin die Jungen verjagt. Die Kleinen kommen nun selbstständig zurecht und mit der Zeit würde die Hasenmutter ihre eigenen Kinder als Konkurrenz ansehen“, so Jürgen Rothenbacher. Auch in Fällen, wenn die Häsin keine Milch mehr produzieren kann, scheuche sie ihre Kleinen fort.

Futternäpfe stets sauber halten

Während der Nachwuchs im gewohnten Umfeld bleiben darf, zieht die Hasenmutter in einen frisch desinfizierten und mit kurzem Stroh eingestreuten Stall um. „Das Stroh darf nicht zu lang sein, sonst wickelt es sich um die Hinterbeine der Kaninchen, wenn sie ihrem natürlichen Drang, zu graben, nachkommen“, erklärt Maximilian Rothenbacher.

Großen Wert legen die Kaninchenzüchter auch darauf, dass Trinkgefäße und Futternäpfe stets sauber gehalten werden. „Sonst können sich Krankheitserreger einnisten, was wir ja auf jeden Fall vermeiden möchten“, sagen die Kaninchenzüchter. Daher müssen die Kaninchenställe täglich wenigstens einmal kontrolliert und etwaige Verschmutzungen beseitigt werden.

In drei Wochen einzeln untergebracht

In etwa drei Wochen werden auch die Kaninchengeschwister einzeln in Ställe gesetzt. „Die wollen ebenfalls je ein eigenes Revier haben und es kommt zu Revierkämpfen, wenn man sie nicht rechtzeitig trennt. Das wäre so auch in der Natur“, beschreibt Maximilian Rothenbacher.

Mit dem Aussehen der vier Kleinchinchillas sind die Züchter bislang zufrieden. „Die Fellfarbe sieht vielversprechend aus, die Fellstruktur wird sich erst nach den nächsten beiden Haarungen zeigen.“ Der erste Fellwechsel vom Saugfell zum Mittelfell findet im Schnitt nach drei Monaten statt, der zweite Wechsel zum richtigen Fell dann im Alter von einem halben Jahr. „Das variiert von Rasse zu Rasse“, erläutert Jürgen Rothenbacher.

Apropos Fellfarbe: Beim Nachwuchs der Marderkaninchen von Jürgen Rothenbacher hatten einige Geschwister das gewünschte graue Fell, andere jedoch die Fehlfarbe weiß. „Mit den weißfelligen Kaninchen kann ich bei einer Ausstellung nichts anfangen“, bedauert Rothenbacher. „Aber beim Pfingstmarkt haben die fehlfarbigen Kaninchenkinder bei Kaninchenliebhabern ein neues Zuhause bekommen.“

