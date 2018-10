Da lagen die Laichinger Landfrauen mit der Auswahl des Themas Mal richtig. Um „Betrügereien und Haustürgeschäfte“ ging es bei ihrem jüngsten Treffen. Mehr als 40 Frauen hörten „einen interessanten und lehrreichen Vortrag“ von Bernd Heß, Polizeihauptmeister bei der Abteilung Prävention der Polizei Ulm.

Sein Vortrag war in drei Punkte aufgeteilt. Zu „Haustürgeschäfte und Trickdiebe“ erläuterte Heß, wie raffiniert und trickreich sich Betrüger Zugang zu Wohnungen verschaffen, aber auch, wie leicht man es diesen oft mache. Mit einem „Augenzwinkern“ erklärte er, wie gutgemeinte Hilfe ausgenutzt wird, und was bei einem „nur kurz aus dem Haus“ bei geöffneter Haustür geschehen kann.

Der zweite Teil beschäftigte sich mit Telefonanrufen, Gewinnversprechen und dem sogenannten Enkel-Trick. Mit einem fingierten Telefongespräch zeigte der Polizeibeamte auf, mit welch’ einfachen Methoden der vermeintliche Enkel gezielt Informationen von dem Telefonpartner auskundschaftet und diese dann einsetzt, um an das Geld der Person am anderen Ende der Leitung zu kommen. Oder wie bei Gewinnversprechen zu handeln ist. „Unterwegs – Umgang mit Geld“ lautete der letzte Teil. Wo wird Geld unterwegs aufbewahrt? Wie praktisch ist es, die Öffnung der Handtasche nach außen zu tragen? Wer trägt schon einen Brustbeutel? Wo liegt der Geldbeutel beim Einkaufen? Wohl jede Besucherin habe sich angesichts solcher Fragen wiedererkennen können. Wie oft ist man unvorsichtig oder wird abgelenkt? Zum Schluss gab es Broschüren, damit die Tipps nicht in Vergessenheit geraten. „Ein überaus informativer Vortrag mit leicht erhobenem Zeigefinger, aber auch mit viel Witz und lebensnah gestaltet“, so die Landfrauen.