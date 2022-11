Nur drei Partien für TSV Tischtennisspieler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Aus den drei Partien am Samstag, den 19. November in der Laichinger Jahnhalle gab es zwei sehr knappe 9:7-Siege der ersten und zweiten Herren Mannschaft, sowie eine glatte 0:6-Niederlage der Jungen III. Den ersten Saisonsieg in der Bezirksklasse feierte das erste Herren Team denkbar knapp mit 9:7 gegen den Tabellennachbar Bach. Nach den Doppeln ging Laichingen mit 2:1 in Führung, es spielten Wagner/Lehner gegen Quan/Ritter 3:0, Schmid/ Schwenkedel gegen Häufele/Rueß 0:3 und Zeifang/Schmauder gegen Mekle/Knoll 3:0. Die Partie stand ständig auf des Messersschneide, kein Team konnte sich entscheidend absetzten. Vier Punkte am vorderen Paarkreuz gingen nach Bach, Herbert Schmid und Thomas Schwenkedel verloren jeweils zweimal. Besser dagegen machten es Jonas Zeifang und Oliver Lehner, sie gewannen jeweils zweimal. Philipp Wagner und Thorsten Schmauder siegten und verloren gegen die Gäste je einmal. Matchwinner war dann das Laichinger Schlussdoppel mit Wagner/Lehner. In einer spannenden Partie besiegten sie Häufele/Rueß sehr knapp im fünften Satz mit 11:8, was dann letztendlich den 9:7-Erfolg sicher stellte.

Mit jetzt 2:12 Punkten bleibt man trotzdem Schlusslicht in der Tabelle. Mit dem gleichen Ergebnis von 9:7 besiegte das zweite Herren Team im Lokalderby die Gäste vom SV Westerheim I. Nach den drei Eingangsdoppeln führten die Gäste mit 2:1, es standen sich gegenüber Lehner/Nübling gegen Schweizer/Breit 3:0, Söll/Rößler gegen Hagenmaier/Kirchner 1:3 und Karakurum/Neuburger gegen Kneer/Bültmann 0:3. Maßgeblich am knappen Heimsieg beteiligt waren die gut aufgelegten Reiner Nübling und Heinz Dieter Söll, holten sie doch je zwei Siege. Kurt Lehner, Mehmet Karakurum und Jugendersatzspieler Kevin Neuburger siegten und verloren gegen die Westerheimer jeweils einmal. Uli Rößler verlor seine zwei Spiele. Den neunten Punkt zum Gesamtsieg holte dann das Schlussdoppel Lehner/Nübling gegen Hagenmaier/Kirchner durch einen glatten 3:0- Satzsieg. In der Kreisliga A Tabelle überholte die Zweite somit die Gäste, die auf dem zweiten Platz liegen. Bei noch einer Partie gegen das Schlusslicht TSV Berghülen kann das TSV-Team bei einem Sieg Herbstmeister werden. Ohne jegliche Chance war das dritte TSV Jungen 19 Team bei der sehr deutlichen 0:6- Niederlage gegen den TSV Schelklingen in der Kreisliga A. Hier führt das zweite Jungen Teams die Tabelle an.