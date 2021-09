Noch über 500 offene Ausbildungsstellen

Rund 500 offene Ausbildungsstellen gibt es aktuell allein im Gebiet der Handwerkskammer Ulm. Die Handwerksbetriebe im Gebiet der Handwerkskammer Ulm bilden auch in der Pandemie in großer Zahl und mit großem Engagement aus und suchen weiter Nachwuchskräfte.

Arbeitslosenquote bei Jugend stabil

Das regionale Handwerk biete Karrieren mit Perspektive und eine hohe Arbeitsplatzsicherheit. Das bestätige auch die OECD in ihrem internationalen Bildungsbericht: Die Arbeitslosenquote junger Erwachsener habe sich in Deutschland – anders als im Durchschnitt – während der Corona-Krise kaum erhöht. Im Handwerk böten die Betriebe auch jetzt noch viele offene Ausbildungsplätze an, die unbesetzt bleiben, weil es an Bewerbern mangelt. Dabei werde der Nachwuchs im Handwerk gebraucht.

Die Handwerkskammer Ulm setze nun in den kommenden Wochen und Monaten gemeinsam mit ihren Betrieben alles daran, noch zahlreiche Jugendliche für das aktuelle Lehrjahr zu gewinnen; denn ein Einstig sei jederzeit möglich. Auch jetzt würden noch viele Lehrverträge geschlossen werden. „Viele unserer Ausbildungsbetriebe brauchen Fachkräfte für ihre gut gefüllten Auftragsbücher. Das eröffnet interessierten jungen Menschen gute Karriere- und Zukunftsmöglichkeiten“, sagt Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm.

511 offene Stellen

Der Ausbildungsmarkt bleibe indes weiter in Bewegung. In diesem Jahr seien zum regulären Ausbildungsstart Anfang September wieder mehr Lehrverträge als im Vorjahr abgeschlossen worden – bis zum Stichtag haben 2622 junge Menschen eine Ausbildung im Ulmer Kammergebiet begonnen. Dieses Azubi-Plus sei angesichts der vielen Herausforderungen, die das Pandemie-Geschehen weiter mit sich bringe, umso höher zu bewerten. Doch trotz des positiven Trends seien auch nach dem offiziellen Azubistart derzeit noch 511 Lehrstellen von der Ostalb bis zum Bodensee unbesetzt.

So sieht es in den Kreisen aus

Regional verteilt gibt es im Landkreis Ravensburg derzeit 160 offene Lehrstellen, im Ostalbkreis 96. Im Alb-Donau-Kreis sind 63, im Landkreis Biberach 81, im Landkreis Heidenheim 17, im Bodenseekreis 45 und im Stadtkreis Ulm 49 Lehrstellen unbesetzt. Zu den Gewerken mit den meisten offenen Lehrstellen im Ulmer Kammergebiet gehören Anlagenmechaniker (46), Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk (43), Maurer (39), Elektroniker (30), Zimmerer (27) und Metallbauer (26).

Wer kurzentschlossen noch eine Lehre oder ein Praktikum in einem der mehr als 5500 ausbildungsberechtigten Handwerksbetriebe von der Ostalb bis zum Bodensee beginnen möchte, könne sich online auf der Website der Handwerkskammer Ulm über freie Ausbildungs- und Praktikumsplätze informieren:(lehrstellen-radar.de .