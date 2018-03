Noch mehr Platz fürs Wohnen

Die Baubranche boomt. Und in Laichingen scheint vor allem beim Wohnungsbau das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Nun soll der Laichinger Gemeinderat mit einem Bebauungsplan weitere Wohnhäuser auf einem Gebiet nahe der Innenstadt ermöglichen.

Wie viele Wohnungen genau entstehen sollen auf dem entsprechenden Areal, ist noch unklar. Dass sich auf der Fläche zwischen Karlstraße im Norden, Schillerstraße im Osten, Hindenburgstraße im Süden sowie Beurer Steig im Westen etwas tun wird, steht aber außer Frage. Und es hätte sich wohl auch schon etwas getan – für das Gebiet südlich der Innenstadt existiert jedoch kein Bebauungsplan.

Dies mussten auch jene Bauherren erfahren, die dort neue Wohnungen errichten wollten. Aber eben nicht durften. Denn aus Sicht des Landratsamtes handelt es sich bei dem Areal – obwohl mehr oder weniger mitten in Laichingen gelegen – um einen „Außenbereich im Innenbereich“. In der Beratungsunterlage für die Gemeinderatssitzung am kommenden Montag heißt es, dass eine „prägende Planungsgrundlage“ in dem Gebiet fehlen würde; Bauvorhaben sind hier nicht genehmigungsfähig, und die Aufstellung eines qualifizierten Bebauungsplans wird erforderlich.

Bebaut ist das 2,62 Hektar große Areal aktuell vor allem in den Bereichen hin zu den jeweiligen Straßen, inmitten des Geländes: Wiesen, Gärten, Apfelbäume. Sicher scheint: Wird ein neuer Bebauungsplan wirksam, dann dürfte deren Zeit gekommen sein.

Dieser erscheint als reine Formsache. Denn aus Sicht der Verwaltung würde durch eine „bauliche Entwicklung in diesem Bereich“ ein „nachhaltiger Beitrag zur Vermeidung und Verringerung der Inanspruchnahme neuer Ressourcen geschaffen“, frei nach dem Prinzip: „Innenentwicklung vor Außenentwicklung.“ Und auch die Laichinger Stadträte haben in der Vergangenheit bewiesen, dass sie hinter der Idee von sogenannter „Nachverdichtung im Innenbereich“ stehen. Die Verwaltung empfiehlt dem Gemeinderat in ihrem Beschlussvorschlag, ein Bebauungsplanverfahren für das Gebiet (namentlich „Karl-, Hindenburgstraße“) einzuleiten. Die Details dazu soll es am Montag geben, so zum Beispiel, was als örtliche Bauvorschriften vorgegeben werden soll.