Noch keine Anfrage zu Public Viewing in Laichingen

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch den Lärmschutz für mögliches Public Viewing während der Fußball-WM im Sommer gelockert. Demnach sind jetzt auch Übertragungen auf Großleinwänden nach 22 Uhr erlaubt. Die für den Lärmschutz zuständige Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) will mit der Regelung Eventveranstaltern und Gastronomen Rechts- und Planungssicherheit verschaffen.

In der Laichinger Stadtverwaltung wurde laut Hauptamtsleiter Stefan Binder diese Neuerung zur Kenntnis genommen. Überlegungen zu einem von der Stadt organisierten Public Viewing gibt es derzeit noch nicht. Auch habe bisher noch kein Gastronom angefragt, ob es möglich wäre, eine solche öffentliche Veranstaltung in Laichingen zu organisieren. Bei den vergangenen Sportgroßereignissen (Fußball-EM 2016 und -WM 2014) hat es in Laichingen ein Public Viewing gegeben.