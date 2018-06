Nichts geht mehr im Kreisverkehr

Verkehrsinfarkt am Montag im Laichinger Stadtzentrum: Stellenweise ging nichts mehr am Marktplatz-Kreisel. Der Grund: zusätzlicher Verkehr durch eine Baustelle auf der B28 und eine von der Stadt beauftragte Firma, die Schächte in der Weite Straße sanierte. Die Stadtverwaltung hat reagiert.

Verkehrsteilnehmer haben vor allem am Montagvormittag starke Nerven benötigt. Teilweise betrug der Rückstau vom Kreisverkehr am Marktplatz einige hundert Meter. Betroffen waren die Bahnhofs- und die Feldstetter Straße sowie die Straße Im Bussen in Richtung Suppingen.

Dass es im Kreisel nicht mehr vorwärts ging, lag an einer Engstelle in der Weite Straße. Die komplette rechte Fahrspur war von einem Laster einer Schachtsanierungsfirma blockiert. Die Firma hatte von der Verwaltung den Auftrag bekommen, schadhafte Kanaldeckel in der Stadt auszutauschen oder zu sanieren.

Problem: Wegen des starken Gegenverkehrs aus Richtung Westerheim mussten Auto- und Lasterfahrer teils lange warten, bis sie den Laster der Firma links überholen konnten.

Die Stadtverwaltung reagierte aber noch am Montagvormittag. Wie ein Mitarbeiter des Bauamts der SZ mitteilte, sei die für die Schächte zuständige Firma angewiesen worden, ihre Arbeiten zunächst in andere Straßen zu verlegen und die Weite Straße zu verlassen. Dies sorgte prompt für sichtliche Entspannung in der Innenstadt. Noch bis Mitte/Ende der Woche wird die Firma in Laichingen unterwegs sein. Laut Bauamt sei es eigentlich immer die Aufgabe der jeweils beauftragten Firma, ihre Arbeiten so zu koordinieren, dass diese wenn möglich nicht auf von Umleitungsverkehr betroffenen Straßen erfolgen.

In normalen Zeiten hätte der Laster der Schachtsanierungsfirma keine größeren Probleme in Laichingens Innenstadt hervorgerufen. In dieser Woche aber ist es anders. Denn direkt durchs Laichinger Zentrum läuft der Umleitungsverkehr der B28. Zwischen Zainingen und Feldstetten wird noch bis voraussichtlich Samstag, 23. Juni, der Fahrbahnbelag erneuert. In beide Richtungen läuft der Umleitungsverkehr über Laichingen, Westerheim und Donnstetten und von dort über die B465 zurück auf die B28. Die B28-Baustelle beginnt am Feldstetter Ortsausgang Richtung Zainingen.

Was bei dem einen oder anderen Verkehrsteilnehmer zusätzlich für Verwirrung gesorgt hat: Dass der B28-Verkehr von Westerheim kommend, der eigentlich direkt nach Ulm weiterfahren will, in Laichingen wieder zur B28 in Richtung Feldstetten umgeleitet wird. Obwohl der schnellste Weg von Laichingen aus nach Ulm eigentlich über Merklingen und die Autobahn führt.

Das für die Umleitung zuständige Landratsamt hat sich dabei aber seinen Teil gedacht: Der B28-Verkehr soll Laichingen auf dem schnellsten Weg wieder verlassen. Und Ortskundige dürften trotzdem den schnelleren Weg nach Ulm über die A8 wählen.