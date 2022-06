Neustart bei der DRK-Seniorengymnastik

Zwei Jahre gab es bedingt durch die Pandemie und die Baustelle beim katholischen Gemeindehaus keine DRK-Seniorengymnastik mehr in Laichingen. Nun soll der Übungsbetrieb wieder beginnen, teilt das Rote Kreuz mit. „Wir starten ganz sanft“, verspricht Übungsleiterin Ruth Fanta, die weiterhin von der Gymnastikstunden-Leiterin Barbara Keck unterstützt wird. Die erste Gruppe am Montag, dem 20. Juni, beginnt um 8.30 Uhr, die zweite um 9.30 Uhr und die dritte um 10.30 Uhr. Diese Uhrzeiten gelten auch für die drei Gruppen am Dienstag.