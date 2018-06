Neues Mitglied für Laichinger Rat verpflichtet

Ein neues Gesicht für den Laichinger Gemeinderat. Bettina Bochtler ist am Montagabend als neue Stadträtin verpflichtet worden. Die 45-Jährige ist für Kurt Wörner nachgerückt, der das Amt in der Fraktion der CDU vorzeitig aufgegeben hat. Wie dieser bringt Bochtler einen pädagogischen Hintergrund mit.

Nicht nur den Altersschnitt im Laichinger Gemeinderat senkt Bettina Bochtler. Sondern auch den – recht hohen – Männeranteil. Mit der 45-Jährigen gehören dem Gremium ab sofort sieben Frauen an, noch immer aber 20 Männer.

Einstimmig grünes Licht

Am Montagabend ist Bochtler als Nachrückerin verpflichtet worden. Einstimmig gaben ihre neuen Stadtratskollegen grünes Licht. Wie der ausgeschiedene Kurt Wörner wird sie für die CDU Kommunalpolitik machen.

Der SZ sagte sie im Vorfeld, dass sie von dessen Entscheidung „schon auch überrascht“ gewesen sei. Sie freue sich nun jedoch sehr über ihre neue Aufgabe. Zu ihrem Vorgänger sagt sie: „Mir ist bewusst, dass ich in große Fußstapfen trete.“ Dass es ausgerechnet sie ist, die für den einstigen Stimmenkönig Wörner nachgerückt ist, liegt daran, dass sie bei der letzten Kommunalwahl von den übrigen Kandidaten auf der CDU-Liste – welche es nicht mehr in den Rat geschafft haben – die meisten Stimmen bekommen hat.

Konrektorin an der Realschule

Konrektorin an der Laichinger Realschule, Mutter einer achtjährigen Tochter, Haushalt, Ehemann: Schon jetzt ist die freie Zeit von Bettina Bochtler knapp. Mit ihrem neuen Amt wird diese noch knapper. Doch sie ist zuversichtlich, auch ihr neues Engagement mit ihren anderen Verpflichtungen unter einen Hut zu bringen. Eines sei klar: Ihre Tochter soll es nicht merken, dass ihre Mutter von nun an (und auf jeden Fall bis zu den nächsten Kommunalwahlen 2019) als Stadträtin Kommunalpolitik machen wird. Bettina Bochtler sieht sich durchaus als „moderne Frau“, eine, die sich nicht entscheiden muss zwischen Kind und Karriere; sondern, die beides erreichen kann. Was hierfür ausschlaggebend sei: die richtige Planung und Organisation.

Bei der CDU fühlt sie sich gut aufgehoben. „Ich habe bereits zwei Fraktionssitzungen besucht“, sagt Bochtler. Der Entschluss, sich kommunalpolitisch einzubringen, sei schon vor der vergangenen Kommunalwahl gefallen, bei der sie auf der CDU-Liste stand. Ganz grundsätzlich sei es ihre Überzeugung, „mitzuwirken“. Man dürfe „nicht nur mosern“, findet sie. Es sei „unglaublich wichtig“, sich selbst einzubringen.

Volle Unterstützung vom Ehemann

Voll unterstützt werde sie dabei von ihrem Mann. Er ist ebenfalls Pädagoge: Rektor der Ehinger Realschule. Bettina Bochtler ist Konrektorin an der Laichinger Realschule. 2001 kam die gebürtige Ulmerin auf die Alb, seit neun Jahren ist sie stellvertretende Schulleiterin. Wie ihr Amtsvorgänger Kurt Wörner, Ex-Rektor der Laichinger Realschule, wolle auch sie sich einbringen auf dem Feld der Bildung. „Da kenne ich mich aus“, sagt sie, durch „meine tägliche Arbeit“. Aber auch für weitere Themenfelder sei sie offen.

Neuer Sprecher der Laichinger Gemeinderatsfraktion der CDU ist Walter Striebel. Dies war zuvor Kurt Wörner.

Sie fühle sich „sehr wohl“ in Laichingen, sagt Bettina Bochtler. Nun will sie mithelfen, die Lebensqualität in der Stadt weiter zu verbessern.