Neues grünes Stadtquartier für Laichingen

Die Laichinger Firma Pichler vollzieht den Strukturwandel vollends. Eigentümer Thomas Wagner plant, die Fabrik in eine Wohnanlage umzuwandeln. Knapp 60 Wohneinheiten sollen entstehen. Das Besondere an dem Quartier, das am Mittwoch den Bauausschuss beschäftigt hat: Die Wohnungen sollen erschwinglich und eine gute Durchmischung vorhanden sein, außerdem viel Grün, Licht und Glas.

Gerade noch rechtzeitig schafft es Thomas Wagner am Mittwochabend in den Sitzungssaal des Alten Laichinger Rathauses, nimmt Platz im Zuschauerbereich, bevor Bürgermeister Klaus Kaufmann den letzten Tagespunkt der Bauausschusssitzung aufruft. Jenen, der den größten Nachklang haben wird in Laichingen; und das trotz des ebenfalls behandelten 96-Zimmer-Hotels, das im Gewerbegebiet entstehen soll (wir berichteten).

Laichingen soll ein neues Wohnquartier erhalten. Eines, das es in dieser Gestalt nicht nur in Laichingen noch nicht gibt, sondern das auch in der nahen wie fernen Region seinesgleichen suchen dürfte. Aus dem Fabrikgebäude der ehemaligen Pichler-Weberei zwischen Pichler-, Schiller- und Hindenburgstraße soll eine Wohnanlage werden. Eine beeindruckende. Dies liegt nicht nur an der Größe (56 Wohneinheiten sind geplant), sondern auch am Konzept.

Optisch setzt sich das Areal deutlich ab von Wohnanlagen, wie man sie kennt. Es reiht sich nicht Wohnblock an Wohnblock, sondern es findet ein Wechsel(spiel) statt zwischen verschiedensten architektonischen Formen. Als die Szenerie prägend erhalten bleiben soll die Westfassade der Fabrik mit ihrem markant-gezacktem Sheddach. Auch das Wohnhaus an der Ecke Pichler-/Schillerstraße wird in das Ensemble integriert. Jedoch wird die Kubatur der Fabrik an einigen Stellen aufgebrochen, zugunsten von drei zwölf auf 18 Meter großen Grünhöfen (diese werden ins Dach „eingeschnitten“). Neu errichtet werden außerdem Punkthäuser, die mit ihrer Höhe von bis zu 15 Metern das Gesamtbild neu prägen sollen – ohne aus dem Rahmen zu fallen. Durch ihre Pultdächer lehnen sie sich an die Form des Fabrikdachs an.

„Davon bitte mehr“

Der Laichinger Bauausschuss schien recht einverstanden mit dem Vorhaben. „Es gefällt mir gut“, meinte Gisela Steinestel (Igel). Und auch Bürgermeister Klaus Kaufmann hat Gefallen gefunden am Pichler-Park (so die offizielle Bezeichnung). „Eine tolle Sache“, sei dieser, ein „insgesamt gelungenes Beispiel dafür“, so Kaufmann, wie alte Bausubstanz im Stadtgebiet neu belebt werden könne. Davon würde er sich „noch viel mehr wünschen“. Was sicher auch gut ankam: Wagner setzt auf viel Grün, parkähnliche Areale. Die Bewohner des Pichler-Parks sollen Platz zum Atmen haben. Und zum Schwimmen. An der Stelle einer ehemaligen Hüle soll ein Naturteich mit Schwimmbereich entstehen.

Bauchschmerzen hatten einige Räte mit der Zufahrt in eine unter dem Pichler-Park liegenden Tiefgarage. Diese soll hauptsächlich über die Pichlerstraße erreicht werden, was kein Problem ist, weil diese gut ausgebaut ist. Anders verhält es sich mit der schmalen Hindenburgstraße im Süden. Aus Sicht der Stadt müsste diese – da man auch aus der Hindenburgstraße in die Garage gelangen soll – ausgebaut werden; zumindest zwischen der Ausfahrt und der Schillerstraße. Uli Rößler (BWV) missfiel dies. Man sei sich innerhalb der Gemeinderats einig gewesen, die Hindenburgstraße zunächst nicht auszubauen. Hier nun wegen der neuen Wohnanlage umzuschwenken, wolle er nicht. Und wenn die Hindenburgstraße schon ausgebaut werden müsse, dann in voller Länge. „Eine Sonderstellung scheidet für mich aus“, so Rößler. Klaus Kaufmann appellierte an das Gremium, dem Vorhaben wegen dieser offenen Frage keine Steine in den Weg zu legen, die das Projekt unnötig lange ausbremsen könnten.

Thomas Wagner betont: „Wir wollen auch künftig mit allen Nachbarn ein einvernehmlich gutes Verhältnis pflegen, auf das wir in der Vergangenheit stets Wert gelegt haben.“ Er kündigt an, dass er hierzu auch bereit sei, einen 200 Quadratmeter großen Streifen südlich der Hindenburgstraße/Ecke Schillerstraße an die Stadt zu verkaufen.

Rößler gab auch an, ein weiteres Problem mit einem inmitten des Pichler-Parks vorgesehenen solitären Wohngebäudes zu haben. Dieses nämlich – von Bauamtsmitarbeiterin Ellinor Hageloch als „städtebauliches Highlight“ angepriesen – soll höher ausfallen als die übrigen. Weil es noch ein zusätzliches Dachgeschoss bekommen könnte (worauf Wagner aber nicht unbedingt besteht). Rößler wie auch Steinestel („ein Highpoint statt eines Highlights?“) befürchteten, dass durch das etwas herausgehobene Objekt – der Zentralbau – weitere Hochbauten in Laichingen entstehen könnten. Schafft man hier einen Präzedenzfall? Aus Sicht der Verwaltung nicht, denn das Gebäude sei nach einer ersten Prüfung nur deshalb zulässig, weil es in der Mitte des Areals entstehen soll und nachbarschaftliche Konflikte dadurch ausgeschlossen werden könnten. „Hochhäusern“ an anderer Stelle in Laichingen würde deshalb nicht der Weg geebnet.

Neben der Optik ist auch die Konzeption des Pichler-Parks eine besondere. Thomas Wagner schweben Wohnungen unterschiedlicher Größe vor, behindertengerecht, und für unterschiedlich große Geldbeutel (festlegen könne er sich bei der Mietpreisbindung aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht). Er strebe aber eine gut durchmischte Mieter-, beziehungsweise Käuferschaft an, nicht nur vom Alter her (auch Mehrgenerationen-Modelle sollen möglich sein). Größtenteils sollen die einzelnen Objekte verkauft werden. Aber auch Platz für Gewerbe ist vorgesehen.

Auch wenn der Bauausschuss, der beschließende Funktion hat, mit seinem positiven Votum (eine Gegenstimme) noch keine Fakten geschaffen hat, so wissen Thomas Wagner und sein Architekt Günther Appel jetzt: Mit ihrem am Mittwoch präsentierten Entwurf (liebevoll mit Farbstiften gezeichnet statt am Computer designt) bewegen sie sich im Rahmen dessen, was möglich sein wird. Die eingereichte Bauvoranfrage wird aller Voraussicht nach im kommenden Jahr in ein noch differenzierteres Baugesuch münden.

Tradition verpflichtet

Und warum tut sich Thomas Wagner den Stress überhaupt an (er könnte das Areal auch einfach verkaufen)? Nach der Sitzung erklärt er, dass es für ihn Verpflichtung sei, die Pichler-Tradition weiterzuführen, wenn auch in modifizierter Form. „Ich führe den Familienbetrieb in fünfter Generation“, sagt er. Da müsse er doch was draus machen. 1866 ging’s los.

Zwar hätten die letzten Webmaschinen die Fabrik vor drei Jahren verlassen, und die Konfektion befindet sich heute auch schon bei der Wäschekrone. Sprich: Eine eigene Weberei hat Pichler schon länger nicht mehr, die Produkte werden im Ausland gefertigt (die Firma soll auch weiter existieren, der Verwaltungsbereich bleibt, wie er ist). Wagner allerdings spricht von der „Pichler-Familie“, die immer eine besondere gewesen sei. Und dieses Selbstverständnis soll auch der Pichler-Park widerspiegeln. „Wir haben uns immer als Pichler-Familie verstanden und würden uns freuen, wenn hier eine völlig neue Pichler-Familie entsteht.“ Für Architekt Appel hat das Vorhaben „Seele“.

2019 sollen die Arbeiten beginnen. Die Umsetzung ist abschnittsweise geplant, beginnend mit zwei Neubauten entlang der Hindenburgstraße. Lager und Versand sind davon nicht tangiert, sie sollen noch weitere drei Jahre am Standort bestehen bleiben.