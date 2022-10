Neues Gesprächscafé Alter & Demenz

Einmal im Monat bietet der Ortskrankenpflegeverein Laichinger Alb das Gesprächscafé Alter & Demenz in Laichingen an. Immer am ersten Montag des Monats treffen sich Interessierte von 14 bis 16 Uhr in der Uhlandstraße11. Los geht es am 7. November, um eine Anmeldung wird gebeten.

Alte Menschen und Menschen mit Demenz werden überwiegend von ihren Angehörigen betreut und gepflegt, wie es in der Ankündigung heißt. Meist seien es Ehefrauen, Partnerinnen und Töchter, die diese Aufgabe mit großem Engagement übernehmen. Doch auch Ehemänner und Söhne engagieren sich hier immer öfter.

Gerade bei Demenz werde erst mit der Zeit bewusst, wie sehr sich ihr Leben durch die Krankheit verändert. Die Partner verlieren einen vertrauten Gesprächspartner und müssen immer mehr Aufgaben übernehmen, die sie sich bisher geteilt haben. Am meisten belastet viele Angehörige, dass sie zunehmend für alles alleine die Verantwortung tragen. Sie müssen Entscheidungen treffen für den Menschen, für den sie die rechtliche Vertretung übernommen haben. Zudem lasse ihnen die Pflege kaum Zeit, zur Ruhe zu kommen und etwas für sich zu tun. Ncht selten kämen sie an ihre Grenzen. Oft fehle ihnen auch das Wissen über den Umgang mit dem Erkrankten, wo und welche Hilfe es gibt und wer Unterstützung und Beratung anbietet.

Zu erfahren, dass es anderen Angehörigen ähnlich ergeht, dass auch für andere die Pflege eine große Herausforderung ist oder dass auch andere Angehörige mit Schuldgefühlen kämpfen, wirkt laut Mitteilung entlastend. Mit dem Gesprächscafé seien Alter & Demenz Angehörige nicht alleine mit ihren Gedanken und Gefühlen. Sie hören einander zu, erhalten und geben Anregungen und erfahren dadurch Rückhalt und Zuversicht. Dies helfe, den Blick auf die eigene Situation zu erweitern. Auch wenn jede Entscheidung persönlich und unter Abwägung der individuellen Situation getroffen werden muss, kann das gesammelte Wissen des Gesprächscafés doch sehr viel zur Entscheidungsbildung beitragen.

Zur Teilnahme ist eine Anmeldung erwünscht. Ansprechpartnerinnen hierfür sowie für Fragen rund um das neu eingerichtete Gesprächscafé in Laichingen sind Heike Steißlinger, Telefon 07333 / 923 24 00, Mobilnummer 0162 / 325 21 19, sowie Elke Wunsch, Telefon 07384 / 959 67 46 oder Handynummer 0172 / 713 62 47.