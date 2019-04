Neues Gesicht im Vorstand der Laichinger Schützen

Zahlreiche Mitglieder hatten sich eingefunden im Rössle zur 62. Generalversammlung der Schützengilde Laichingen, die vom Vorsitzenden Willi Schwenkschuster eröffnet worden ist. Unter den Besuchern waren viele, die für lange Verbundenheit zum Verein geehrt wurden. Außerdem konnte ein vakanter Posten besetzt werden.

Die Laichinger Schützengilde hat wieder einen stellvertretenden Vorsitzenden. Dieses Amt war zuletzt nicht besetzt; nun erklärte sich Marc Mayer bereit, diesen Posten zu übernehmen. In geheimer Wahl wurde Mayer dann gewählt – einstimmig. Auch die Wahl eines Beisitzers stand noch an. Roland Remmele erklärte sich bereit, den Posten weiterhin auszuüben. Auch er wurde laut Mitteilung ebenfalls einstimmig gewählt.

Ein Höhepunkt der Versammlung war die Ehrung verdienter Mitglieder. Für zehnjährige Mitgliedschaft erhielten Christian Czekay und Karsten Czekay eine Urkunde. Für 20 Jahre wurden Reiner Wieland, Heide Wieland, Klas Wieland, Julia Hetterich und Corinna Eckhardt geehrt. 25 Jahre Mitglied in der Schützengilde sind bereits Arno Knopf und Chris Würker, sie erhielten eine Urkunde und Auszeichnungen des Württembergischen Schützenverbandes sowie des Deutschen Schützenbundes. Für 30 Jahre konnten Rudi Hierl und Ömer Halvaci geehrt werden. Für 40 Jahre Mitgliedschaft ist Karl-Josef Nille entsprechend geehrt worden und in Abwesenheit für 50 Jahre Peter Mangold.

Zu Beginn wurde der Mitglieder gedacht, die im vergangenen und laufenden Jahr gestorben sind. Im Anschluss berichtete dann Willi Schwenkschuster über die Ereignisse und Unternehmungen im vergangenen Jahr. Die Kreismeisterschaften (KK) wurden in Laichingen durchgeführt. Die Schützen nahmen auch an Vereins-, Bezirks- und Landesmeisterschaften teil, sowohl als Schützen, aber auch als Aufsichtspersonal bei einzelnen Wettbewerben.

Parkplatzhock ein „Highlight“

Das Stadtpokalschießen mit Parkplatzhock sei wieder „ein Highlight des Vereins“ gewesen. Ein Dank richteten die Schützen an die Laichinger Firmen, die Sachpreise gestiftet haben. Auch am Sommerferienprogramm der Stadt beteiligte sich die Gilde mit ihrem Programmpunkt „Kimme und Korn“. Im Herbst wurde das Laichinger Ordonnanzgewehr-Pokalschießen mit Schützen aus der Region veranstaltet. Und ein großer Erfolg sei das Anfang 2019 zum dritten Mal durchgeführte K 98-Pokalschießen gewesen.

Willi Schwenkschuster verwies auch auf Arbeitsdienste zur Erfüllung von Auflagen, um die Schießanlagen auf dem neuesten Stand zu halten. Im Herbst fand außerdem der Jahresausflug in die Schweiz in ein Museum für Waffentechnik statt, anschließend ging es nach Rottweil zum Thyssen-Turm. Beim Neujahrsempfang der Stadt hatte die Schützengilde die Bewirtung übernommen. Das Jahresessen der Mitglieder fand im Januar dieses Jahres statt, „unter zahlreicher Beteiligung der Schützen“. Schwenkschuster dankte allen Beteiligten für den Einsatz und kündigte weitere Reparaturarbeiten in 2019 an.

Schriftführer Ralf Stucke berichtete über die Aktivitäten des Ausschusses und Termine in 2019. Danach gab Kassierer Jürgen Mändle einen Überblick über die finanzielle Lage. Diesen Bericht erläuterte anschließend Willi Schwenkschuster, besonders in Hinblick auf den Ertrag aus dem Wirtschaftsbetrieb und die Kosten des Schießbetriebes. Beim späteren Programmpunkt „Anträge und Verschiedenes“ gab Schwenkschuster die Erhöhung der Getränkepreise im Schützenhaus bekannt, da Preiserhöhungen der Lieferanten dies erforderlich machen würden. Ein Vorschlag aus der Versammlung zur Neugestaltung des Thekenbereichs (Fliesen) sei zudem dankbar aufgenommen worden.

Die Schießleiter (Gewehr Felix Janda, Pistole: Manfred Renz) berichteten über die sportlichen Aktivitäten und Ergebnisse bei Vereins-, Kreis-, Bezirks- und Landesmeisterschaften.

Im Anschluss nahm Kassenprüfer Eugen Kirschmer die Entlastung des Kassierers, des Vorstandes und des Vereinsausschusses vor. Alle wurden einstimmig entlastet.