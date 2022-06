Neues aus Uganda beim FREDMON-Begegnungsabend

Der Sommer rückt näher und damit für viele auch die lang ersehnte Ferien- und Reisezeit. In Uganda ist das dagegen etwas anders. Dort brüten die Kinder um diese Zeit über ihren Schulbüchern und die Erwachsenen gehen ihrem harten Alltag nach.

Die lange Sommerpause beginnt dort nämlich erst im November – ein kleiner Unterschied zu dem etwas anderen Leben hier in Deutschland. Ein Bild vom Leben in Uganda konnte sich auch die kleine Reisegruppe um Monika und Manfred Hiller machen, die bereits im Februar dieses Jahres eine zweiwöchige Reise in dieses Land startete und dort eine eindrückliche und bereichernde Zeit verbrachte.

Die Erlebnisse dieser Begegnungsreise würde die Gruppe gerne mit allen Freunden, Paten, Unterstützern und Interessierten teilen und veranstaltet dazu einen Uganda-Begegnungsabend am Samstag, 25. Juni, um 19 Uhr im „Alban Plus“ in Laichingen.

Außerdem wird das FREDMON-Team an diesem Abend Einblicke in die aktuelle FREDMON-Arbeit Vorort geben und über die Fortschritte des Bauprojekts „Kinderhaus“ informieren.