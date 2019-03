Neuer Standort für Waldkindergarten stößt auf Skepsis

Es hat viel guten Zuredens von Bürgermeister Klaus Kaufmann bedurft, bis Laichingens Stadträte am Ende den Neuerungen beim Waldkindergarten zustimmten. Statt wie geplant im Ziegelwäldle, sollen die Kinder nun im Asem-Wald, der weiter östlich liegt, toben. Weil das Ziegelwäldle als Biotop nicht genutzt werden darf. Als Ausweich-Wald hatten sich einige Stadträte bei ihrer Sitzung am Montag eigentlich für eine ganz andere Waldfläche stark gemacht.

Man könnte mit dem Laichinger Waldkindergarten doch auch im Westerlau-Wald im Westen der Stadt beginnen, schlug Uli Rößler (BWV) vor: „Da hätte man alles, was man bräuchte.“ Zuvor hatte Svenja Troll vom Laichinger Hauptamt erläutert, warum das Ziegelwälde als Waldstandort, in dem die Kinder toben und die Natur entdecken können, am Fuße des Bleichbergs ausscheide. Weil es sich bei diesem um ein Biotop handele mit Alt- und Totholz. Menschliche Eingriffe, und seien es nur spielende Kinder, seien hier nicht erlaubt.

Deshalb schlug Troll im Namen der Verwaltung einen neuen Wald-Standort vor: den Asem-Wald, der sich noch etwas weiter östlich von Laichingens Stadtgrenze befindet (wir berichteten). Es seien zwar ein paar Meter für die Kinder, um diesen zu Fuß zu erreichen; der Weg über Feldwege sei aber problemlos machbar.

Hintergrund: Der Wagen, in dem sich die Kinder und ihre Erzieherinnen aufhalten können, der Schutz bietet und in dem es jetzt auch fließendes Wasser geben soll, der soll – wie ursprünglich auch beschlossen – auf der Wiese beim Ziegelwäldle stehen bleiben. Was vielen Stadträten aber nicht passte.

Im Sommer eine Gefahr

Elisabeth Enderle (BWV) befürchtete, dass der Fußweg der Kinder von ihrem Wagen hinüber in den Asem-Wald, wo sie dann spielen, vor allem im Sommer eine Gefahr darstellen würde. Dann herrsche auf den Feldwegen nämlich „viel landwirtschaftlicher Verkehr“. Nicht nur Enderle konnte dem Vorschlag Rößlers – die Kinder im Wald vor Westerlau unterzubringen, wo es ja schon das Waldklassenzimmer gebe sowie diverse andere Hütten – einiges abgewinnen. Außerdem gebe es dort auch schon einen Spielplatz und auch Parkplätze für Eltern seien vorhanden.

Sichtlich wenig hielt von dieser neuen Idee Bürgermeister Klaus Kaufmann. Es mache keinen Sinn, den Standort nun noch einmal zu verschieben (ganz zu Beginn sollte sich der Waldkindergarten einmal bei Machtolsheim befinden). Zudem sei Westerlau als Naherholungsgebiet gar nicht geeignet; es laufe dem pädagogischen Konzept eines Waldkindergartens zuwider, wenn die Kinder regelmäßig Joggern, Hundebesitzern beim Gassigehen oder anderen Kindern, die dort spielen, über den Weg laufen würden. Außerdem sei beispielsweise das Waldklassenzimmer auch von anderen Nutzern oft belegt; dort könne man den Waldkindergarten nicht unterbringen.

Auf Unverständnis bei den Stadträten stießen aber noch weitere neue Vorgaben, die ursprünglich so nicht auf dem Tisch lagen (wofür die Stadtverwaltung aber nichts kann). So soll es nun nicht mehr gestattet sein, dass die Kinder ein „Waldklo“ nutzen; außerdem brauche es fließend Wasser, damit sie sich waschen können. Und auch für die Erzieherinnen scheide die Toiletten-Nutzung der Bleichbergschule aus, da sie ansonsten ihre Aufsichtspflicht verletzen würden.

Da sind die Fäkalien kein Problem Anton Wenzel (CDU)

Urheber der Einschränkungen sind laut Verwaltung diverse Behörden und Ämter (Landratsamt, Unfallkasse, Landesgesundheitsamt). Allen voran der Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS); dieser muss auch die Betriebserlaubnis ausstellen. Zum Haare raufen, sei das, befand nicht nur Bernhard Schweizer (LAB). Denn in den vom Rat besichtigten Waldkindergärten (Hülben, Bad Urach) seien solche Vorgaben nicht gemacht worden. „Da sind die Fäkalien kein Problem“, ergänzte Anton Wenzel (CDU).

Die Vorgabe des fließenden Wassers soll nun dadurch gelöst werden, dass die Kinder ihr Wasser zwar selbst zu ihrem Wagen tragen (in Kanistern); es dann aber in eine Art Leitungssystem eingespeist wird. Beim Waldklo scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen; Bürgermeister Kaufmann versprach, für dieses „zu kämpfen“. Und er versprach: Sollte sich zeigen, dass der Waldkindergarten am Standort „Wiese beim Ziegelwäldle/Asem-Wald“ nicht funktioniert, dann könne man ja immer noch umziehen nach Westerlau.

