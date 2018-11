Neuer Eigentümer für SAM ist in Sicht

Zuversichtlich was die Zukunft des Automobilzulieferers SAM angeht, hat sich am Freitag Insolvenzverwalter Holger Leichtle geäußert. Für die Firma, die in Feldstetten eine Niederlassung hat, gebe es „mehrere Interessenten“. Bis Jahresende soll der neue Eigentümer feststehen. Kein Wort verliert Holger Leichtle über den bisherigen, „Bregal Unternehmerkapital“.

Für die Übernahme des insolventen Autozulieferers SAM automotive (1800 Mitarbeiter, 280 Millionen Euro Umsatz) gebe es mehrere Interessenten. „Wir führen Gespräche mit Investoren und haben mehrere Angebote vorliegen“, so Leichtle. Ziel sei es nun, die Verhandlungen rasch, „vielleicht schon bis zum Jahresende“, abzuschließen. Leichtle führt das Unternehmen mit elf Werken in Steinheim am Albuch, Feldstetten, Böhmenkirch und Söhnstetten seit dem Insolvenzantrag im August. Der Geschäftsbetrieb laufe stabil. Dafür seien „insbesondere auf Zuliefererseite“ sehr viele Gespräche geführt worden, um Unsicherheiten zu beseitigen. „Außerdem können wir auf Unterstützung seitens des Hauptkunden Volkswagen und der Kreisparkasse Göppingen zählen. Auch zur IG Metall und zum Betriebsrat besteht guter Kontakt“, so Leichtle.

Allerdings: Es bestehe „hoher Sanierungsbedarf“, den das Unternehmen nicht alleine schultern kann. Deswegen müsse es einen Investor geben. Ziel: eine effizientere und schnellere Produktion. Dafür seien 100 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt worden, die als Leiharbeitskräfte tätig waren. Zum Dezember sollen noch 70 folgen.