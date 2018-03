Neuer Chef bei Kaechele

Führungswechsel bei der Laichinger Textilfirma Kaechele. Thomas Grabensee leitet seit Kurzem als neuer Geschäftsführer und Gesellschafter die Geschicke der 1911 gegründeten Wäschefabrik. Eingetreten in das Unternehmen mit 14 Mitarbeitern ist er vor vier Jahren, schon damals mit dem Ziel, dem bisherigen Geschäftsführer und Gesellschafter Dieter Fiebelkorn auf dieser Position nachzufolgen.

Im Herbst nun war es soweit: Mit Vollendung seines 65. Lebensjahres gab Fiebelkorn den Staffelstab weiter. Thomas Grabensee (neben ihm auf dem Foto seine Frau Karin) will die Kernkompetenz der Johannes Kaechele GmbH weiter ausbauen, diese liegt im Bereich der Tisch- und Bettwäsche für die Gastronomie und Hotels. Und derer gerne auch im exotischen Ausland. Grabensee (53) nennt Länder wie den Irak oder Aserbaidschan, in denen seine Firma aktiv ist. Schon unter Fiebelkorn zeigte Kaechele ein Faible für manch’ exzentrisch anmutenden Auftrag: So stattete die Laichinger Firma mit Sitz in der Hindenburgstraße nicht nur das zur damaligen Zeit höchste Hotel der Welt mit Wäsche aus, sondern produzierte auch die laut eigener Angabe größte Tischdecke der Welt: 220 Quadratmeter groß, für das Berliner Hotel Adlon. Der neue Chef Grabensee macht deutlich: Auch unser seine Ägide werde Kaechele weiter zu haben sein auch für solche Aufträge oder Spezialanfertigungen. Grabensee fühlt sich als Textiler durch und durch: Seine Eltern und Großeltern besaßen in Ulm ein Bekleidungshaus, zuletzt war er Vertriebsleiter bei Ehinger-Schwarz in Ulm. Ihm zur Seite steht in der Kaechele-Geschäftsführung Johann Alt.