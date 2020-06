Neue Wasserleitung: Straße zwischen Laichingen und Westerheim gesperrt

Dürfen Schüler während des Homeschooling - also Unterricht zu Hause statt in der Schule - verreisen? Diese Frage hat Schwäbische.de jüngst dem Kultusministerium in Stuttgart gestellt. Ja, lautete die Antwort, das sei möglich – solange die Schulaufgaben weiterhin erledigt würden.

Der entsprechende Artikel hat große Aufmerksamkeit unter Eltern und Lehrern auf sich gezogen - und dadurch auch im Ministerium selbst.

Die Phasen des Fernunterrichts sind nicht dazu gedacht, dass Schüler verreisen.