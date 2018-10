Neue Prokuristen bei Volksbank Laichinger Alb

Änderung bei der Volksbank Laichinger Alb. Sascha Ersinger (Dritter v.l.) und Frank Jäger (re. daneben) sind die neuen Prokuristen der Bank.

Ersinger hat laut Mitteilung die Verantwortung für den Privatkundenbereich übernommen. Mit dem 37-jährige Familienvater setze die Volksbank „auf einen jungen dynamischen Diplom-Bankbetriebswirt, der Menschen begeistern kann“. Eine langfristige und vertrauensvolle Kundenbeziehung sei ihm ein großes Anliegen.

Für die zentralen Dienste ist Frank Jäger verantwortlich. Dazu gehören die Organisation der Bank, die Qualitätssicherung, die EDV, der Zahlungsverkehr, Compliance, die Gebäudeverwaltung und die Sicherheit der Bank. Mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann begann der heute 52-jährige seine Laufbahn. Dann folgten viele Fortbildungen in all den und weiteren Bereichen bis hin zum Führungsseminar an der Württembergischen Genossenschaftsakademie. „Sachlich ruhig und sehr besonnen“ – das zeichne den Vater von zwei erwachsenen Töchtern aus.

Vorstandsvorsitzender Ralf Schiffbauer (li.) und sein Vorstandskollege Frank Kraaz (re.) freuen sich laut Mitteilung, dass „die zwei sehr engagierten Mitarbeiter“ das Führungsteam mit Andrea Böttcher, Silvia Maute und Rüdiger Zeh verstärken.

Auf dem Foto sind noch zu sehen: der Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Uhlmann (Zw.v.li.) sowie sein Stellvertreter Manfred Bollinger (Zw. v.re.).