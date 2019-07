Neue Firma mietet Halle in Laichingen an

Die Firma Allgaier wird sich in Laichingen niederlassen. Helmar Aßfalg, der Geschäftsführer der Allgaier Werke, unterzeichnete den Mietvertrag für gut 13.500 Quadratmeter Produktions- und Lagerfläche in Laichingen.

Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Das neue Werk der Allgaier Automotive GmbH wird voraussichtlich im November dieses Jahres mit der Produktion von Vorserienteilen beginnen.

An Erweiterungsmöglichkeiten gestoßen

Das Unternehmen ist am Stammsitz in Uhingen sowie in Mühlhausen an die Grenzen der räumlichen Erweiterungsmöglichkeiten gestoßen, weshalb laut Mitteilung nun Kapazitäten in Laichingen aufgebaut werden.

Die direkte Anbindung an die Autobahn und die Nähe zu namhaften Automobilherstellern sei ausschlaggebend für das Industriegebiet Laichinger-Alb, das 30 Kilometer nordwestlich von Ulm und 60 Kilometer südöstlich von Stuttgart liegt.

