Neuer zentraler Busbahnhof in Laichingen ist fast fertig

Die Baumaßnahme des Zentralen Omnibusbahnhofs Laichingen (ZOB) liegt in den letzten Zügen, schon in den nächsten Tagen wird sie abgeschlossen sein. Ab Montag, 25. Oktober, fahren dann ab 5 Uhr wieder Busse im südlichen Bereich der Gartenstraße ab – direkt vom neuen ZOB. In diesem Zusammenhang werden die Ersatzbushaltestellen in der Garten- und Kirchstraße wieder aufgelöst, teilt das Stadtbauamt mit.

Neue Drehscheibe des ÖPNV

Der ZOB Laichingen nimmt auch überregional eine wichtige Position ein, gilt er doch als zentrale Drehscheibe des ÖPNV in unserer Region. In rund siebenmonatiger Bauzeit wurde der Zentrale Omnibusbahnhof erfolgreich fertiggestellt.

So sieht das Konzept für den ZOB aus. (Foto: Stadtverwaltung)

Für rund 1,4 Millionen Euro entstand für die Fahrgäste und Bürger von Laichingen und der Umgebung ein Platz, „der für die Zukunft gerüstet ist“, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Weitere circa 400 000 Euro Kosten fielen für die Kanalauswechslung, die Wasserleitungsauswechslung und den Ausbau des kommunalen Leerrohrnetzes für Breitband an.

Das hat sich geändert

In der Gartenstraße hat sich in den vergangenen Monaten und Wochen entsprechend viel verändert. Der breite Mittelbussteig mit vier Haltestellen und gegenläufigem Busverkehr ermöglicht den Busnutzern mit wenigen Schritten ein gefahrloses und barrierefreies Umsteigen von und zu den Buslinien. Wer wartet, kann das dank der großen Überdachung in witterungsgeschützten Zonen tun.

Zudem können ankommende Busse der Linie 365 den ZOB Laichingen zuerst bedienen und anschließend die Haltestellen im Norden von Laichingen anfahren, bevor sie dann wieder ab dem ZOB Laichingen zum Zugknoten nach Blaubeuren und später zum Bahnhalt nach Merklingen fahren.

Auch an barrierefreie WC-Anlage wurde gedacht

Die Überdachung der Mittelinsel beinhaltet zudem eine Photovoltaikanlage mit 88 Modulen und einer Anlagenleistung von rund 18 Kilowatt-Peak. Zwei weitere Bushaltestellen, eine nördlich und eine südlich des Mittelbussteigs, sind ebenfalls entstanden, „um für die Zukunft gerüstet zu sein“. Die gesamten Anlagen sind behindertengerecht ausgebaut mit Blindenleitsystem, behindertengerechten Querungen für seh- und gehbehinderte Personen, barrierefreier WC-Anlage, ausreichender Anzahl an Sitzbänken, Abfalleimern, Informationsvitrinen und dergleichen.

Neun Kameras für die Überwachung

Auch an die Rad- und E-Bike-Fahrer wurde gedacht. Zur Unterstellung der Fahrräder gibt es künftig eine Fahrradüberdachung mit einer Grundfläche von rund sechs auf zweieinhalb Meter. Weiter stehen dort zwei Ladestationen für E-Bikes zur Verfügung. Zusätzlich wurden zwei Fahrradgaragen aufgestellt, welche jeweils ebenfalls mit einer Ladestation ausgestattet sind.

Zur Überwachung der ganzen Anlagen und Ausstattungen sind neun Kameras an fünf verschiedenen Standorten installiert.

Dank an Anwohner

Im Zuge der Neugestaltung ist zudem die Verkehrsführung geändert worden. Lediglich der Linien- und Busverkehr sowie die Radfahrer dürfen künftig die Gartenstraße von Süden nach Norden befahren. Die Verwaltung dankt den beteiligten Firmen und Mitarbeitern für die „sehr gute Zusammenarbeit“. Außerdem wird ein Dank an die betroffenen Anlieger im Baufeld, aber auch im Bereich der Ersatzbushaltestellen, für das entgegengebrachte Verständnis und die Unterstützung ausgesprochen.