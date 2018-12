Neu auf dem Stundenplan: Kultur

Die Kunsthalle Weißhaupt statt Werken, die Ulmer Technikwerkstatt statt der Bearbeitung trockener Texte: Die Klasse 4/5 der Laichinger Martinschule hat in diesem Schuljahr ein neues „Fach“ hinzubekommen. Unter dem Motto „Kultur für alle“ besichtigen die Schüler kulturelle Einrichtungen in Ulm und im Kreis. Im Unterricht beschäftigen sie sich dann pädagogisch mit den Ausflugszielen. Ermöglicht wird das Ganze durch die Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller. Doch deren finanzielle Mittel sind endlich.

Eine Toilette auf Rädern? So etwas gibt es tatsächlich in Ulm, erklärt Nathalie. Aufgekratzt erzählen sie und ihre Mitschüler der Klasse 4/5 der Laichinger Martinschule, wo ihnen das Klo-Gefährt unter die Augen gekommen ist: In der Ulmer Technikwerkstatt. Jüngst waren sie dort zu Besuch.

Leiter Karlheinz Heilig führte ihnen allerlei skurrile Geschöpfe mit Motor vor. So auch das rollende WC. Auch besuchte er die elf Schüler und zeigte, wie man eine kleine Bürste dazu bringt, selbst den Boden zu bürsten ohne menschliches Zutun. Auflösung: Mittels einer Batterie, die einen kleinen Körper zum Schwingen bringt, welcher dann die Bürste rotieren lässt.

Bisher einmaliges Projekt

Natürlich haben die Martinschüler, welche speziellen Förderbedarf beim Lernen haben, dann auch selbst solche „Lauf-Bürsten“ gebastelt. Doch dabei wird es in diesem Schuljahr nicht bleiben. Die Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller hat für die Schule 6000 Euro locker gemacht, damit die Schüler in diesem Schuljahr in kulturelle – oder wie im genannten Fall technische – Einrichtungen schnuppern können. „Kultur für alle“ heißt das bisher einmalige Projekt, das von Heike Leppert vom regionalen Bildungsbüro des Alb-Donau-Kreises und Rektorin Marion Serwe angestoßen wurde.

Regelmäßig immer dienstags, und das noch bis in den Sommer, beschäftigen sich die Schüler und Klassenlehrerin Manuela Braig mit der „kulturellen Vielfalt“ des Alb-Donau-Kreises und Ulms. Höhepunkte sind die Ausfahrten. Zu Besuch waren die Kinder neben der Technikwerkstatt schon in einer Boulderhalle in Ulm sowie im dortigen Theater. Jedes Thema wird auch vor- und nachbereitet im Unterricht. Das Geld der Kinderstiftung geht vor allem für die Busfahrten drauf.

Was Rektorin Serwe wichtig ist: „Dass die Schüler handelnd eingebunden werden.“ Denn wer handelt, der begreife besser. Was sich Serwe wünscht: Dass möglichst auch kommende Viert- und Fünftklässler (es handelt sich um eine gemischte Klasse) in den besonderen Kulturgenuss kommen. Der „Glücksgriff“ mit der Kinderstiftung sei nämlich kein Modell für ewige Zeiten. Es gelte, neue Geldquellen aufzutun. Träger der Martinschule (60 Schüler) ist der Kreis.

Mit dem Projekt soll die Teilhabe von benachteiligten Kindern gestärkt werden. Aber nicht nur. Auch die relativ schlechte Anbindung der Laichinger Alb an den ÖPNV sei ein Hintergrund. In Ballungsgebieten wie Ulm oder Ehingen sind die Wege zur Kultur einfach kürzer.

Auf dem Stundenplan stehen in den kommenden Monaten noch Besuche im Ulmer Brotmuseum, in der Kunsthalle Weißhaupt oder im Blaubeurer Urmu. Aber auch dem Laichinger Heimatmuseum werden die Schüler einen Besuch abstatten. Bislang zeigen sich diese begeistert von der schulischen Abwechslung. Was wiederum Marion Serwe großartig findet. Denn Ziel sei es auch, eine Bindung aufzubauen zwischen dem jeweiligen Elternhaus und den kulturellen Einrichtungen. Wenn das Kind schon Feuer und Flamme ist, sei das schon die halbe Miete.