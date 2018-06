Neswisch-Austausch: nur Zukunft als Partnerschaft?

Es würde passen wie die berühmte Faust aufs Auge: Im kommenden Jahr will die weißrussische Stadt Neswisch die deutsch-weißrussische Städtepartnerschaftskonferenz ausrichten, welche jüngst in Frankfurt/Oder stattfand. Joachim Claus aus Laichingen findet: ein schöner Zeitpunkt, um aus der Städtefreundschaft zwischen Laichingen und Neswisch eine offizielle Partnerschaft zu machen. Laichingens Bürgermeister aber bremst.

Schon ein Mal, im Jahr 2003, befasste sich der Laichinger Gemeinderat mit der Ausweitung der Beziehungen zwischen den beiden Kommunen (Neswisch hat rund 15 000 Einwohner). Doch der Rat habe das Ansinnen der West-Ost-Gesellschaft (WOG) damals abgelehnt, erinnert sich deren aktueller Vorsitzender Joachim Claus. Die WOG unterhält von Laichingen aus die Beziehungen in die weißrussische Stadt, organisiert Fahrten und Hilfe für die Menschen dort. Doch eines, das komme noch zu kurz, findet Claus: „Der Austausch der Jugend.“ Wären die Beziehungen in Neswisch in eine offizielle Partnerschaft gegossen, so sei zum Beispiel auch an Schüleraustausche zu denken. Ähnlich wie im Rahmen der schon bestehenden Partnerschaft zwischen Laichingen und Ducey. Gut vorstellen kann sich Joachim Claus die Ratifizierung eines Partnerschaftsvertrags in Neswisch während der dortigen Ausrichtung der deutsch-weißrussischen Städtepartnerschaftskonferenz. Anfang April fand diese in Frankfurt/Oder statt, mit drei Teilnehmern der Laichinger WOG: Joachim Claus, Gabriele Reulen-Surek und Fritz Bauer.

Von EU-Geldern profitieren?

Die Laichinger nahmen viele Impulse mit. So beispielsweise zehn Gründe, die für eine offizielle Städtepartnerschaft sprächen – darunter die Chance zur historischen Versöhnung, lebendige Gastfreundschaft, der kulturelle Austausch und der Zugang für deutsche Firmen zum weißrussischen Markt. Es wäre an der Zeit, findet Claus, die Beziehungen auf die „offizielle Schiene zu lenken“. Für die Stadt Laichingen hielten sich die Kosten in Grenzen, zudem könne man dann von EU-Geldern profitieren.

Doch was sagt Laichingens Bürgermeister dazu? Zunächst weist Klaus Kaufmann darauf hin, dass diese Frage der neue Gemeinderat (Wahl am 25. Mai) zu entscheiden habe. Auch gibt er zu bedenken, „dass eine Partnerschaft Geld kostet“; zudem bräuchte es einen Verantwortlichen, der sich federführend um die Partnerschaft kümmere, einen ähnlich in der Funktion wie Gerhard Scheible als Präsident der Partnerschaft zu Ducey. Schwierig weil teuer stellt sich Kaufmann auch die Reisen ins rund 1700 Kilometer entfernte Neswisch vor. Und nicht zuletzt stelle die politische Situation in Weißrussland, in dem ein undemokratisches Regime an der Macht ist, eine Hürde dar.

Gefahr für WOG?

Trotzdem: Der Ball für eine offizielle Städtepartnerschaft liege im Feld Laichingens, findet Joachim Claus. Denn die neswischer Signale stünden auf grün. Und was geschieht, wenn die Laichinger weiter auf rot verharren? Joachim Claus befürchtet, dass die schon bestehende und sehr rührige Freundschaftsbeziehung einschlafen oder gar sterben könnte, würde eine offizielle und institutionalisierte Bande mittelfristig nicht zu Stande kommen – angesichts der Struktur der WOG-Mitglieder: Die Aktivposten seien alle 60 Jahre und älter.