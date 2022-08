Nationengottesdienst in Laichingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Singt dem Herrn alle Länder der Erde. Tag für Tag verkündet sein Heil“ - mit diesem Lied zogen Kinder mit Fahnen zum Nationengottesdienst am 24. Juli in die Kirche Maria Königin ein. Gemeinsam mit dem Kirchenchor unter der Leitung von Roman und Silvia Schmid gestalteten Gemeindemitglieder aus unterschiedlichen Ländern den Gottesdienst. Die Fürbitten wurden in verschiedenen Landessprachen vorgetragen. Besonders beeindruckend und berührend war die Fürbitte einer Ukrainerin um den Frieden in ihrem Land. Der Nationengottesdienst ist zwischenzeitlich ein fester Bestandteil im Jahreskreis der Gemeinde.