Nasskalt und trüb ist es beim Herbstmarkt in Feldstetten

Nasskalt und trüb ist es am Samstagvormittag gewesen. Das war wahrscheinlich mit einer Grund, warum der Herbstmarkt in Feldstetten mit knapp zehn Ständen nicht so gut besucht gewesen ist. Erst vor der Mittagszeit fanden sich etwas mehr Marktbesucher in der Ortsmitte bei der ehemaligen Hüle ein, um sich mit warmen Socken, schönen Wintermützen, dicken Jacken oder schönen Schals einzudecken. Natürlich gab es allerlei Lederartikel, Spielsachen für die jüngeren Besucher und Magenbrot, Waffeln oder gebrannte Mandeln für den süßen Zahn. Stärkung bot der Heimatverein Feldstetten, der Rote Würste und Getränke servierte und zum Verweilen einlud. „Es hätten durchaus mehr Besucher sein dürfen. Der Umsatz hätte besser ausfallen können“, meinte ein Textilhändler, der aber weiß: Ein Markt falle mal besser, mal schlechter aus und er hänge immer vom Wetter ab. Klein aber fein sind die Krämermärkte in Feldstetten seit vielen Jahren, sie haben eine lange Tradition. Zwei Krämermärkte im Jahr gibt es in dem Laichinger Teilort. Die Märkte werden in Feldstetten seit 1869 am Namenstag Johannes des Täufers, dem 24. Juni (Johannimarkt oder Sommermarkt), und am Namenstag von Simon und Judas Thaddäus, dem 28. Oktober (Simoni- oder Herbstmarkt), ausgerichtet. Heute finden sie immer samstags um diese Tage statt. Fotos: Steidle