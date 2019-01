Nachttorlauf: Lukas Ott siegt

Einen Nachtslalom mit 120 Startern haben die Skivereine Neidlingen und Unterlenningen am vergangenen Samstag bei starkem Schneefall am Laichinger Hagsbuch veranstaltet. Es kamen zwei Durchgänge in die Wertung. Vier Skifahrer aus Laichingen waren am Start. Der Laichinger Lukas Ott belegte den ersten Platz bei den Schülern 10.

Die aktiven Rennläufer vom Skiteam Laichinger Alb waren mit vier Startern bei ihrem ersten Skirennen in dieser Saison auch mit am Start. Der siebenjährige Nachwuchsfahrer Emil Göttel startete hochmotiviert in der jüngsten Altersklasse U8. Schlechte Sicht bei ständigem Schneefall war für den Youngster doch eine zu große Aufgabe und so schied er im zweiten Durchgang aufgrund eines Torfehlers aus.

Bei den U10-Jungen machte es Lukas Ott besser und überzeugte durch zwei nahezu fehlerfreie Läufe und belegte den ersten Platz in seiner Altersklasse in einer Gesamtzeit von 1.08,47 Minuten. Anton Göttel benötigte in der Altersklasse U12 für seine zwei Läufe 1.12,59 Minuten und belegte damit einen guten sechsten Platz. In der starken Klasse U14 mit zwölf Startern verpasste Moritz Ott knapp das Podest und belegte in einer Zeit von 1.04,79 Minuten einen sehr guten vierten Platz.

Rennleiter des Nachtorlaufs war Johann Mehlstäubl, Kurzsetzerin Daniela Ambacher, Pistenchef Ralf Gökeler und Torrichterchef Hans-Peter Hepperle. Als Kampfrichter fungierten Leonie Gökeler und Daniele Ambacher. Das regelmäßige Training am Skilift Hagsbuch hat sich für die Skirennläufer vom Skiteam Laichinger Alb mit der derzeit sehr guten Schneelage gelohnt. Interessierte Kinder sind zu den Trainings eingeladen. Trainingszeiten sind immer dienstags und donnerstags von 18 bis 20 Uhr.