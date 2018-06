Nachtlauf am Mittwoch bei Skilift Hagsbuch

Der Schwäbische Skiverband richtet am Mittwoch, 11. Februar, beim Skilift Hagsbuch in Laichingen einen Nachttorlauf aus. Bei dem Slalom handelt es sich um ein alpines ARGE-Bezirkspunktrennen. Um 18 Uhr wird am Mittwoch der erste Durchgang gestartet, anschließend der zweite. Die Zeiten werden addiert.

Mitmachen dürfen bei dem Nachtslalom Skifahrer von allen Vereinen im Skibezirk Alb Donau. Sie starten in verschiedenen Klassen von den U8-bis zu den U21-Läufern, ferner die Aktiven und die Master. Alle Teilnehmer erhalten Urkunden. Die Gesamtleitung des Wettbewerbs liegt in den Händen von Peter Heeger und Dieter Buck. Wettkampfleiter ist Dieter Buck vom SC Gerhausen, Streckenchef Steffen Lamparter von der SZ Ehingen, Torrichterchef Gunter Ragg vom DAV Ulm, Schiedsrichter Thomas Reulein vom Alpin Club Ulm und Kampfrichter Jörg Munz und Andreas Pätzold.

Meldungen gehen per E-Mail an bernd.schlenk@t-online.de. Über die Wetterlage informieren Dieter Buck unter Telefon 07335 / 5588 und Peter Heeger unter Telefon 0173 / 3155174.