Nach zwölf Jahren Leitung geht Andrea Moll-Hascher

Nach zwei Jahren fand wieder ein Fest in der Cafeteria der Seniorenwohnanlage statt. Allerdings aus einem eher wehmütigen Grund: Andrea Moll-Hascher, die zwölf Jahre lang die Leitung der Laichinger Seniorenwohnanlage innehatte, wendet sich neuen Aufgaben zu.

Aus diesem Anlass wurden alle Bewohner und Mitarbeiter der Anlage zu einem sehr persönlichen Abschiedsfest eingeladen. Die hauseigene Veeh-Harfen-Gruppe eröffnete die Feierlichkeit mit einem bunten Liederstrauß. Eine Powerpoint Präsentation gab den Gästen Anlass, sich an Ausflüge, Feste und Begegnungen zu erinnern. Dabei fielen immer wieder Namen von ehemaligen Bewohnern, an die man sich gern erinnert. Bewohner und Mitarbeiter dankten Moll-Hascher für ihr Wirken und ihr Engagement in all den Jahren. Es wurden Blumen, Geschenkkörbe und persönliche Erinnerungen überreicht.

Segenslied und gute Wünsche

Es gab eigens für den Anlass geschriebene Gedichte und Anekdoten. Immer wieder betonten die Bewohner, wie wichtig und gut es ist, dass eine solche Wohnanlage in Laichingen besteht. Es sei eine Wohnform, in der im Alter ein gutes Leben möglich ist. Man wünsche sich sehr, dass die Stadt Laichingen weiß, was sie an der Anlage hat, lautete der Tenor. Andrea Moll-Hascher wurde mit einem Segenslied und guten Wünschen für ihre Zukunft verabschiedet.