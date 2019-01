Nach zahlreichen Beschwerden: Das soll sich künftig im Schulbusverkehr verbessern

Vor dem Hintergrund „zahlreicher Fahrgastbeschwerden“ über Mängel vor allem im Schulbusverkehr auf Linien des Regionalverkehrs Alb-Bodensee (RAB) im Raum Blaustein, Blaubeuren und Laichingen hatte der zuständige Fachdienst des Landratsamtes Vertreter der RAB zu einem Gespräch gebeten. Ergebnis der Runde aus Nahverkehrsfachleuten des Landratsamts und Vertretern der RAB: Die RAB habe „rasche Verbesserungen“ zugesagt.

Raum Laichingen

Schüler aus Römerstein, die Laichinger Schulen besuchen, können dem Landratsamt zufolge ab sofort umsteigefrei bis Laichingen fahren, auch zur zweiten Stunde morgens. Dazu wurden die Buslinien (7646 und 30) in Westerheim so gekoppelt, dass ein Umstieg nicht mehr nötig ist. Zuletzt aufgetretene Kapazitätsengpässe in Feldstetten und Westerheim wurden nach Aussage der RAB durch entsprechenden Buseinsatz behoben. Grundschüler aus Suppingen, die die Grundschule in Laichingen besuchen, werden ab sofort wieder umsteigefrei nach der sechsten Stunde (Abfahrt 12.58 Uhr) nach Hause gefahren.

Das Landratsamt erwartet nach dem Gespräch mit der RAB, „dass die genannten vom Unternehmen zugesagten Verbesserungen rasch umgesetzt werden und dauerhaft greifen“. Auch und gerade eigenwirtschaftliche Verkehre müssten sicherstellen, dass die Menschen mit ihnen sicher, verlässlich und auf einem hohen Qualitätsniveau fahren können, so das Landratsamt.

Da anscheinend neu eingesetzte Fahrer abweichende Linienwege bedient, Haltestellen vergessen oder Fahrgästen falsche Auskünfte gegeben hatten, hat die RAB zugesagt, für eine fehlerfreie Linienbedienung und Fahrgastinformation zu sorgen. Die RAB werde dazu auch die beauftragten Subunternehmen anweisen.

Raum Blaustein/Blaubeuren

Die RAB habe zugesagt, die Möglichkeiten der Späterlegung des Busses von der Birkebene bei Herrlingen zum Bahnhof Herrlingen (6.44 Uhr) um bis zu 10 Minuten zu prüfen. Eine teils gewünschte Direktverbindung Birkebene – Ulm um 7 Uhr kann die RAB nach ihrer Aussage allerdings nicht anbieten, da keine weiteren Busse zur Verfügung stünden. Die Rückfahrten aus Ulm (ZOB) ab 13.20 Uhr und vom Kuhberg ab 13.22 Uhr, letztere führt direkt zur Birkebene, sollen in Herrlingen am Bahnhof um 13.50 Uhr für einen gesicherten Umstieg aufeinander warten.

Auf der Linie 368 (Blaustein – Blaubeuren) wird der zu kleine, zwölf Meter lange Bus aus Blaustein und Herrlingen (ab 7.08 Uhr) zur Realschule Gerhausen und zum Gymnasium Blaubeuren ab sofort durch einen 18 Meter langen Gelenkbus ersetzt. Damit könnten alle Schüler aus Blaustein mitgenommen werden.