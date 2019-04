Nach Vollsperrung: Kreisstraße bald auf neuem Belag wieder befahrbar

Bis Freitag diese Woche noch laufen die Belagsarbeiten auf der K7408 auf 1,2 Kilometern zwischen Feldstetten und Ennabeuren. Das Landratsamt lässt schadhaften Belag erneuern. Die Baufirma Heim ist mit den Arbeiten beauftragt.

Am Dienstag und Mittwoch standen Fräsarbeiten an, der alte, rissige und löchrige Belag wurde entfernt. Am Donnerstag und Freitag wird die neue Asphalt-Deckschicht aufgetragen.

Danach ist der Belag auf der gesamten Straße zwischen Feldstetten und Ennabeuren wieder in gutem Zustand, nachdem der weitere Streckenverlauf schon saniert wurde.

Die Bauarbeiten laufen unter Vollsperrung. Die Umleitung läuft über die L230 und die B28.

