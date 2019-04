Nach Nein zu Solarpark: Bürgerbegehren will Ratsentscheidung kippen

Selten hat es aus der Bürgerschaft heraus so viel Gegenwind gegen eine Entscheidung des Gemeinderats gegeben, wie gegen den Beschluss, keine weiteren Photovoltaik-Freiflächen auf Laichinger Gemarkung zuzulassen. Eine Initiative will diesen nun kippen. Sie strebt ein Bürgerbegehren an, welches in einen Bürgerentscheid münden soll. Was sagen die Fraktionen, die die Photovoltaikfelder abgelehnt haben?

LAB-Sprecher Bernhard Schweizer gibt sich gelassen. Er sehe die Debatte und ein mögliches Bürgerbegehren gegen den Beschluss des Gemeinderats „äußerst schmerzfrei“, wie er der SZ am Montag mitteilte. Und er macht deutlich, dass er weiterhin zu dem kritisierten Beschluss stehe, der auch dank seiner Stimme eine Mehrheit fand im Rat. Nämlich, dass es bis auf Weiteres keine neuen Photovoltaik-Freiflächen auf Laichinger Gemarkung geben darf.

Schweizer sieht es als Priorität an, Photovoltaik-Anlagen nicht auf Äckern und Wiesen, sondern zunächst „auf Dächern“ anzubringen. Gänzlich will aber auch er die Tür für solche Anlagen in der freien Landwirtschaft nicht schließen. Der Beschluss habe die Photovoltaik-Anlagen zunächst zwar verhindert, aber: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“. Für Schweizer müssten zunächst die Entwicklungen rund um das geplante Gewerbegebiet zwischen Nellingen und Merklingen abgewartet werden. Denn wenn dieses kommt, müssen womöglich auch auf Laichinger Gemarkung Ausgleichsflächen für Landwirte gefunden werden, die wegen des Gewerbeparks Flächen verlieren.

Doch wer und was steckt hinter dem geplanten Bürgerbegehren, das den Beschluss des Rats „korrigieren“ soll? Wie die SZ erfuhr, handelt es sich bei den treibenden Kräften um eine Gruppe, die es für falsch hält, dass der Rat mehrheitlich (außer der Igel-Fraktion) gegen die drei vorgeschlagenen Photovoltaikfelder gestimmt hat. Diese Entscheidung sei „nicht im Interesse der Bürger“ gewesen.

Kommt es überhaupt so weit?

Konkret soll sich das Bürgerbegehren, das in einen Bürgerentscheid (Abstimmung) münden soll, um das abgelehnte Photovoltaikfeld südlich der Landesstraße auf Höhe Laichingens drehen. Laut Flyer lautet die Forderung der Initiative: „Ja zur Freiflächen-Photovoltaikanlage Laichingen im Gewann Reute“. Hintergrund: Die Planungen für dieses Gebiet sind am weitesten gediehen. Die Fläche (zwölf Hektar) ist im Flächennutzungsplan sogar ausdrücklich für Solaranlagen vorgesehen. Unmittelbar daneben soll das neue Laichinger Gewerbegebiet entstehen. Bis zuletzt stand auch der Laichinger Rat mehrheitlich hinter diesen Planungen.

Zumindest dieses eine Solarfeld soll jetzt doch kommen, der Ablehnung des Rats zum Trotz. Aber kommt es überhaupt so weit? Der Hauptorganisator des angestrebten Bürgerbegehrens, der in den kommenden Tagen mit allen Details an die Öffentlichkeit treten möchte, rechnet sich gute Chancen aus. Zwei Hürden muss er aber nehmen. Zunächst benötigt er 660 Unterstützer-Unterschriften, und dann muss das Bürgerbegehren auch noch formal zugelassen werden. Ist dies der Fall und alle Fristen werden eingehalten, könnten die Laichinger im Herbst an die Urnen gerufen werden. Sie hätten dann die Wahl, ob das Solarfeld südlich der L230 kommen soll oder eben nicht. Das Ergebnis wäre rechtlich bindend. Jedoch müssten mindestens 20 Prozent aller Wahlberechtigten für das Photovoltaikfeld stimmen, damit es so kommt, wie es sich der Initiator des Bürgerbegehrens erhofft.

Die CDU gibt ein differenziertes Stimmungsbild ab. Während der Sprecher der Fraktion, Walter Striebel, gar nicht zu sprechen ist, gibt die Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes, Kerstin Specht, an, dass sie dafür sei, dass sich der Gemeinderat mit den Solarfeldern (zumindest dem auf der Gemarkung der Stadt Laichingen) noch einmal befasst. Dem aktuellen Rat gehört Specht nicht an, sie kämpft aber um einen Platz im neuen Gremium (Wahl am 26. Mai), steht auf Listenplatz 1. Auch Ulrich Hemel, der ebenfalls auf der CDU-Liste steht, hat in einem Leserbrief in der SZ bereits klar gemacht, was er vom Beschluss seiner Parteikollegen hält: nicht viel.

Dass die Igel-Fraktion, die bei der Abstimmung über die Solarflächen allein auf weiter Flur stand, ein Bürgerbegehren unterstützt, ist keine Überraschung. „Unverständlich“ sei es gewesen, so Sprecherin Gisela Steinestel, dass die anderen Fraktionen gegen die Gebiete gestimmt haben. Vor allem das teils ins Feld geführte Argument, man dürfe der Landwirtschaft nicht noch weitere Flächen entziehen, irritiere sie. Denn laut Steinestel sollte die vorgesehene Solarfläche südlich der Landesstraße einst deutlich größer ausfallen. Sie sieht die Gefahr, dass die verbliebenen zwölf Hektar irgendwann vom benachbarten Gewerbegebiet komplett einverleibt werden. Ihre Stimme hätte das Bürgerbegehren auf jeden Fall.

Und was sagt die größte Fraktion im Laichinger Rat, die BWV? Sprecher Uli Rößler gibt sich als Freund von Bürgerentscheiden zu erkennen. In der Schweiz seien diese vielleicht zu häufig an der Tagesordnung, in Deutschland hingegen zu selten. Zweifel habe er daran, ob sich das abgelehnte Solarfeld für ein solches Verfahren eigne. Er befürchtet, dass das „Für und Wider“ nicht verständlich, sondern verkürzt dargestellt werden.

Grundsätzlich denkbar sei es aber, so Rößler, dass die Bürger in dieser Frage das letzte Wort haben. Seine Fraktion stehe noch immer hinter dem gefassten Beschluss. Aber wie sein Ratskollege Schweizer ergänzt auch Uli Rößler, dass sich Dinge irgendwann auch wieder ändern können.