Nach Leichenfund: Polizei kündigt Erklärung an

Einer Gewalttat scheint in der Nacht zum Samstag eine Frau in Suppingen zum Opfer gefallen zu sein. Die 30-Jährige wurde im Laichinger Ortsteil von ihrem Vater Tot aufgefunden. Laut Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ ist die Frau Mutter dreier Kinder.

Sie arbeitete auf dem wöchentlich samstags stattfindenden Markt im Laichinger Zentrum. Die Kinder hätten die Nacht zuvor bei den Großeltern übernachtet. Die Polizei möchte dies noch nicht verifizieren, gibt aber auf Anfrage dieser Zeitung an, im Laufe des Tages weitere Informationen im Rahmen einer Presseerklärung preis zu geben.

Nach einem Leichenfund in Suppingen bei Laichingen ermittelt die Polizei. (Foto: z-media/Ralf Zwiebler)

Laut dem Polizeipressesprecher Wolfgang Jürgens arbeiten die Beamten mit Hochdruck an der Aufklärung. Fest steht derweil, dass die Eltern der 30-Jährigen verständigt worden, nachdem ihre Tochter nicht zur Arbeit erschien. Die Kollegen hätten sich Sorgen gemacht. Als der Vater in die Wohnung in Suppingen kam, fand er seine Tochter. Das ist am Samstag gegen kurz nach 7 Uhr gewesen, teilen Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei mit. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Polizei nahm sofort die Ermittlungen zur Ursache auf.

Nach dem ersten Ergebnis der Spurensicherung ist die 30-Jährige offenbar getötet worden. Die Kriminalpolizei ermittelt, um die Hintergründe der Tat zu erforschen. Kriminaltechniker sicherten die Spuren.

