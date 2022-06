Wenn am Samstag, 25. Juni, die Dämmerung langsam einsetzt, wird im alten Steinbruch an der B28 zwischen Zainingen und Feldstetten das 6. Open-Air-Konzert des Musikvereins Zainingen 1920 in vollem Gange sein. Die einzigartige Kulisse gepaart mit Musik und der Beleuchtung verspricht, ein ganz besonderes Erlebnis zu werden.

Das bisher letzte Open-Air fand bereits im Jahr 2018 statt, im Schnitt stemmt der MV dieses besondere Konzert etwa alle drei Jahre, was aber 2020 und 2021 eben nicht möglich war. Das Zaininger Orchester arbeitet seit dem Neustart nach der Corona-Pause auf diesen Termin hin – Dirigent Matthias Kamp hat sich schon weit vorher mit dem Programm auseinandergesetzt. Welche Stücke passen zur Umgebung, wie kommen die in Frage kommenden Werke am besten zur Geltung? Alles Fragen und Überlegungen, die in das abwechslungsreiche Programm einfließen. Als roter Faden soll sich das Thema „Neue Wege“ durch den Abend ziehen.

Vorstand des Musikvereins Tobias Class berichtet: „Der Arbeitsaufwand und die Vorbereitungen sind enorm.“ Noch ist im alten Steinbruch nicht zu erahnen, dass am kommenden Samstag eine große Konzertbühne stehen soll. Strom, Wasser, die Bestuhlung, die Nach drei Jahren Pause steigt endlich wieder das Open-Air-Konzert im Steinbruch zwischen Zainingen und Feldstetten. Das sollten Besucher wissen. Bühne, die Verkaufsstände – alles wird von den Musikerinnen und Musikern parallel zu den musikalischen Vorbereitungen auch noch organisiert.

Zu Schluss gibt es ein Feuerwerk

Ein Höhepunkt des Abends wird mit Sicherheit die Verleihung der Pro-Musica-Plakette durch den Reutlinger Landrat Ulrich Fiedler sein. Eigentlich sollte diese Ehrung zum 100-jährigen Bestehen des MV vor zwei Jahren verliehen werden, aber leider war es coronabedingt nicht möglich, das große Verbandsmusikfest zu veranstalten.

Umso mehr freuen sich die Zaininger Musikerinnen und Musiker, dass der Verein am kommenden Samstag nicht nur für sein Wirken und Nach drei Jahren Pause steigt endlich wieder das Open-Air-Konzert im Steinbruch zwischen Zainingen und Feldstetten. Das sollten Besucher wissen. Schaffen der vergangenen einhundert Jahre geehrt, sondern auch die aktuelle Arbeit für das Kulturgut der Blasmusik anerkannt wird.

Wenn dann alles vorbereitet ist, das Konzert läuft und sich der Abend langsam dem Ende neigt, wird der musikalische Abschied von einem Feuerwerk untermalt werden. Blasmusik, eine ganz besondere Ehrung, ein Feuerwerk und hoffentlich recht viele Besucher – einem besonderen Konzertabend steht nichts mehr im Wege.

Weitere Informationen, auch bei unsicherer Wetterlage, gibt es aktuell auf der Homepage des Musikvereins Zainingen unter www.mvzainingen.de.