Nach der Schau ist vor der Schau

Der Ehrenvorsitzende des Vogelvereins Kanaria 03 und Exoten Reutlingen, Wolfgang Ankele, aus Gomaringen, war erfolgreich auf der AZ-Landesschau in Eschbronn. Er konnte mit seinen Vögeln einen Landesgruppensieger bei den Farbwellensittichen und bei den Grasamadinen erreichen. Zusätzlich stellte er die beste Amadine der Schau. Nicht, dass das für dieses Jahr für ihn genug wäre. Die nächste Ausstellung findet in seinem Heimatort in Gomaringen statt. Am 22.und 23. Oktober zeigt er, wie auch seine Vereinskameraden, ein großes Spektrum an gehaltenen und nachgezüchteten Vögeln. Eine schön geschmückte Rahmenschau rundet die Prämierung ab. Bunt und aus aller Welt zeigen hier die Mitglieder des Vereins ihre Vögel. Fürs leibliche Wohl wird dabei auch bestens gesorgt. Ein besonderes Augenmerk ist dieses Jahr auf die Kinder gelegt. Nachdem 2021 ein riesiger Ansturm von Kindern da war, wurde für dieses Jahr die Schau mit einigen Punkten für Kinder ergänzt: Ponyreiten, bei schönem Wetter, am Sonntag von 14-16 Uhr und ein Fragespiel mit attraktiven Gewinnen ist vorbereitet. Die Schau ist für die Öffentlichkeit am Samstag 22. Oktober von 13-18 Uhr und am Sonntag 23. Oktober von 10-17 Uhr geöffnet und findet im Kleintierzüchterheim in Gomaringen statt. Weitere Informationen stellt der Verein unter der Internetadresse www.Vogelverein-Reutlingen.de zur Verfügung. Interessenten können sich auf fachliche Diskussionen freuen, oder einfach dem melodischen Pfeifen der Vögel lauschen.