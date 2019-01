Nach der Lesung brechen alle Dämme

Ein zugleich spannender und ungemein vielseitiger Abend wurde den zahlreichen Gästen von Miroslav Nemec im gut gefüllten Bürgersaal des Alten Rathauses zu Laichingen geboten. Mit 100 im Vorverkauf erworbenen Karten war die Lesung des als „Tatort“- Kommissars bekannten Schauspielers bereits Tage vorher ausgebucht.

Lesung? Schauspieler? Wer die beiden ersten Auftritte des Multitalents Nemec in Laichingen erlebte, weiß schon, dass dieser in keine der Kategorien allein passt. Und so geriet auch die Lesung seines zweiten Kriminalromans am Freitag zu einer lebendigen Darbietung. Da wurden mit verteilten Rollen unterschiedliche Stimmen imitiert; ging es um ein Lied in der Handlung, stimmte Miroslav Nemec dieses auch an.

Die Handlung des Romans spielt dieses Mal zu großen Teilen in der „alten Heimat“ Kroatien. Nemec, der zu Verhandlungen für einen Film nach Zagreb eingeladen wird, gerät dort unverschuldet in eine verfängliche Situation mit einem Zimmermädchen. Fotos werden geschickt so manipuliert, dass er als Grapscher oder gar Vergewaltiger dasteht und nun erpressbar ist. In Zeiten von „#me too“ und falschen Verdächtigungen eine durchaus aktuelle Idee. In diesem Zusammenhang erfährt das Publikum noch etwas vom „Kuleschow-Effekt“, welcher besagt, dass Menschen Bilder deshalb häufig falsch interpretieren, weil das Gehirn Zusammenhänge herstellt, wo es keine gibt.

Nemec wird nun mit dem Bild erpresst und begibt sich von München aus wieder nach Kroatien auf die Suche nach dem angeblichen Zimmermädchen, das er tot vorfindet.

Er erzählt dies alles in der Ich-Form, vermischt geschickt die Person des Autors mit dem Ansehen, das er als Kommissar Batic im „Tatort“ hat. Ein ziemliches Verwirrspiel für Zuhörer wie für Leser. Viele Jugenderinnerungen an Kroatien vor dem Krieg machen die Erzählung lebendig. Nemec lässt auch die bis heute wirksamen Verletzungen und Spuren des Kriegs in Jugoslawien nicht aus, bis hin zur verstörenden Schmerzgrenze am Schluss des Buches.

Dem Publikum in Laichingen bietet er aber eher eine Lesung, in der die selbstironischen, jedoch auch die anrührenden Stellen aus dem Buch zum Tragen kommen. Und immer wieder fragt man sich, was an der geschilderten Szene autobiographisch sein könnte und was fiktiv. So, wenn er als verdächtigter Nemec seinen „Blutsfreund“ aus Kindertagen „Winnetou“ (er selber war „Old Shatterhand“) anruft, denn dieser ist – zumindest im Roman – jetzt Polizeichef von Rijeka. Und Nemec erwähnt, wie sie als Jungen alle Winnetou-Filme im Kino gesehen hätten und so stolz darauf waren, dass diese in Jugoslawien gedreht worden seien.

Nach dem begeisterten Schlussapplaus wendet sich Nemec dem beiseite gestellten Flügel zu und bietet an, ein kroatisches Lied als Zugabe zum Besten zu geben „weil da doch ein Flügel steht“. Und so kommt auch noch der Musiker zum Vorschein, der vor seiner Schauspieler-Karriere in Salzburg Musik mit Schwerpunkt klassisches Klavier studiert hat. Herrschte während der Lesung gespannte Stille im Auditorium, so kannte der Beifall nun keine Grenzen mehr.

„Das war so toll und lebendig, man könnte sich jetzt noch den ganzen Krimi weiter vorlesen lassen“, meinte eine Zuhörerin begeistert, bevor sie, wie viele andere, das Buch kaufte und es sich gleich signieren ließ. Und auch die Berichterstatterin verdankt dem Autor am nächsten Tag einen spannenden Lesenachmittag zu Hause. Denn man muss doch wissen, wie das alles ausgeht!