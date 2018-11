Nach Brand in Wohnhaus: Neues Spendenkonto für junge Familie

Matthias Schömig und Lebensgefährtin Tanja Maier stehen nach einem Wohnungsbrand in Suppingen vor dem Nichts. Nun bittet Laichingens Bürgermeister Klaus Kaufmann die Bevölkerung um Hilfe und Spenden. Die Stadt hat ein – neues – Spendenkonto eingerichtet.

In Suppingen ist vor einigen Tagen das Obergeschoss eines Wohnhauses vollkommen ausgebrannt, heißt es in der Mitteilung der Stadt Laichingen am Mittwoch. „Die Bewohner befinden sich in einer absoluten Notlage und benötigen dringend finanzielle Hilfe.“ Von der Stadt Laichingen wurde ein Spendenkonto eingerichtet (siehe Kasten). Das ursprünglich veröffentlichte Spendenkonto ist nicht mehr gültig.

Jeder Euro hilft und kommt an!“

Klaus Kaufmann: „Wenn Sie zum Jahresende vielleicht überlegen, wem Sie mit einer Spende helfen könnten, oder in diesem Fall gern bereit wären, zu helfen, dann wäre hier in Suppingen eine gute Gelegenheit.“ Bürgermeister Klaus Kaufmann unterstütze die Spendenaktion und bittet die Bevölkerung um Hilfe: „Ich bitte Sie um Ihre Spende auf das angegebene Konto bei der Stadt Laichingen. Jeder Euro hilft und kommt an!“ Im Namen der Empfänger der Spende „bedanke ich mich sehr herzlich bei allen Spendern“, so das Laichinger Stadtoberhaupt.

So schlimm sind die Ausmaße vom Hausbrand in Suppingen (Foto: Von Michael Kroha) Matthias Schömig und Tanja Maier stehen mit ihren beiden Kindern Niklas und Julian vor ihrem unbewohnbaren Haus in Suppingen. (Foto: Kroha)

