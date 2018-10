Nach Brand im Wohnhaus: Junge Familie steht vor dem Nichts

Verkohlte Dachstuhlbalken, verschmorte Spielsachen im Garten. Die Folgen des Dachstuhlbrandes in einem Wohnhaus im Eschenweg des Laichinger Stadtteils Suppingen vor gut einer Woche sind noch immer deutlich zu sehen. Ein Vogelnest zwischen Schornstein und Dach soll nach Angaben der Polizei die Ursache des Feuers gewesen sein. Doch jetzt steht die junge Familie vor dem Nichts. Das Haus war nicht versichert, es sind keine Ersparnisse da. Eine Spendenaktion wurde nun eigens gestartet. Die Hilfe seitens der Laichinger Stadtverwaltung wird zum Streitpunkt.

„Wir starten im Prinzip bei Null“, sagt Matthias Schömig, der zusammen mit seiner Lebensgefährtin Tanja Maier und den beiden Kindern Julian und Niklas im Obergeschoss geschlafen hatte, als das Feuer ausbrach. Der siebenjährige Julian hatte zum Glück die Nacht von Samstag auf Sonntag auswärts verbracht. Sein Zimmer wurde am schlimmsten von den Flammen erwischt. Dort ist alles schwarz, das Dach aufgerissen. Nur eine Plane verhindert, dass Regen eintritt.

Nach Einschätzung der Polizei soll bei dem Brand ein Schaden von 150 000 Euro entstanden sein. Ob das Haus allerdings je wieder bewohnbar sein kann, ist unklar. Die Versicherung sei ausgelaufen und nicht verlängert worden, so Schömig.

Derzeit kommt die junge Familie bei den Großeltern unter. Das sei ja aber auch kein Dauerzustand, sagt Renate Maier, Mutter von Tanja Maier. Sie alle hoffen jetzt auf die Spendenaktion und die Hilfe von Freiwilligen, die beim Aufräumen anpacken.

Für was zahle ich eigentlich Steuern?“

Von der Unterstützung seitens der Laichinger Stadtverwaltung und auch von Suppingens Ortsvorsteher Bernd Kühnle ist die Familie enttäuscht. „Für was zahle ich eigentlich Steuern?“, sagt Renate Maier. Als sie für die Familie ihrer Tochter bei der Stadtverwaltung um eine Ersatzwohnung gebeten habe, wurde ein Zimmer in der Obdachlosenunterkunft in der Pichlerstraße angeboten.

„Aber da lasse ich mein Kind und meine beiden Enkelkinder sicher nicht hin“, so die Großmutter. Die vom Ortsvorsteher angebotene finanzielle Stütze war ihr zu wenig: „Für 300 Euro kann ich auch keinen neuen Dachstuhl kaufen“, klagt Renate Maier.

Die Laichinger Stadtverwaltung und auch Ortsvorsteher Bernd Kühnle weisen die Vorwürfe zurück. Die Ersatzwohnung sei von der Familie abgelehnt worden, weil die junge Mutter bei den Großeltern unter- kommen könne, wo sie zudem auch noch gemeldet sei, erklärt Bürgermeister Klaus Kaufmann: „Aber wir helfen gerne da, wo wir können.“ Kaufmann würde die Spendenaktion auch als Schirmherr unterstützen.

Eine größere finanzielle Unterstützung sei laut Ortsvorsteher Bernd Kühnle aktuell nicht möglich. Es gebe zwar einen Geldtopf für genau solche Fälle, wenn Menschen in Suppingen in Not geraten. Zweimal sei nach Bränden bereits auf diesen Fond zurückgegriffen worden, jedoch auch nur im mittleren Hundert-Euro-Bereich. Zudem müsse vorher auch noch der Ortschaftsrat gefragt werden.

