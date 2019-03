Nach Arbeitsunfall ins Krankenhaus: Mann mit Hubwagen angefahren

Bei einem Arbeitsunfall am Montag in Laichingen hat ein 32-Jähriger leichte Verletzungen erlitten.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, stellten in einer Halle in der Rudolf-Diesel-Straße zwei Arbeiter Waren zusammen. Gegen 22.15 Uhr fuhren die beiden jeweils mit einem Hubwagen einen Gang entlang. Der 32-Jährige hielt an und stieg ab. Dabei stieß er mit dem nachfolgenden 22-Jährigen zusammen. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt den genauen Unfallhergang.