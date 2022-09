NABU Römerstein lädt zur Herbstwanderung ein

Die NABU-Ortsgruppe Römerstein lädt für Sonntag, 2. Oktober, alle Naturfreunde zu ihrer Jahresabschlusswanderung ein. Treffpunkt ist um 13 Uhr an der Zaininger Hüle, anschließend geht es in Fahrgemeinschaften nach Granheim. Der rund zwei Kilometer lange Vogel-Lehrpfad (Gehzeit circa eine Stunde) ist bei jedem Wetter auf breiten Wegen für jedermann gut begehbar, heißt es in einer Vorschau. Anschließend fahren die Teilnehmer drei Kilometer weiter nach Mundingen zum Besinnungsweg, der in sechs Stationen zum Nachdenken über wichtige Fragen des Lebens einlädt. Den Nachmittag beschließen die Wanderer in gemütlicher Runde in einer Gaststätte.