Nächster Akt hin zum schnellen Netz

Laichingen = „DSL-Entwicklungsland“. Spätestens zum Ende des Jahres soll dies aber der Vergangenheit angehören, die Stadt zeitgemäß im Netz surfen. Darum kümmert sich derzeit auch eine Firma, die Rohre verlegt.

Auffallende gelbe Sprinter parken zurzeit in Laichingen. Und die Arbeiter fädeln von einer großen Rolle Leitungen, beziehungsweise Rohre für diese hinein in den Laichinger Untergrund. Die Stadt informiert: Im Ulmer Weg und in der Albstraße werden derzeit größere Leerrohre verlegt (die Vorstufe), in anderen Bereichen Rohre, in die dann demnächst die Leitungen hineingezogen werden sollen. Sukzessive sollen die Stadtteile schnell surfen können, im Osten stellt die SDTNet das Internet, ein anderer Betreiber ist die Telekom. Zum Ende des Jahres sollen alle Maßnahmen abgeschlossen sein. Erster Schritt hin zum schnellen Netz waren die einige hunderttausend Euro, die die Stadt in die Breitbandversorgung (Kanäle für Leerrohre und dieselben) investiert hat.