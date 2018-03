Mutig gegen den Mainstream sein

Blauer Himmel und farbenprächtige Palmen: Auch die katholische Kirchengemeinde Laichingen hat am Sonntag Palmsonntag gefeiert und an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnert. Die Palmsonntagsfeier hielt Pfarrer Michael Zips, welcher das Ereignis dieses Tages im Gespräch mit den Kindern „sehr lebendig“ vergegenwärtigt hat, so die Kirchengemeinde in einer Mitteilung. In einem Predigtdialog machte der Geistliche anschaulich, wie sich Volkes Stimme „wie ein Blatt im Wind“ vom „Hosianna“ (Freudenruf) zum „Kreuzige ihn“ wendete. Zips ermunterte die Gottesdienstbesucher, mutig auch gegen den Mainstream seine Stimme zu erheben.