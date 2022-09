Musikverein Feldstetten lädt zum Weinfest ein

Auch dieses Jahr lädt der Musikverein Feldstetten zum Weinfest in die Delauhalle ein. Im Weinstand werden wieder viele Weine aus der Pfalz angeboten, heißt es in einer Pressemitteilung

Die Weinlaube lädt zu einer Weinverkostung ein, für die extra Probiertabletts angefertigt worden sind, so der Verein. So haben die Gäste die Möglichkeit, die große Vielfalt der angebotenen Weine kennenzulernen. Auch in diesem Jahr stehen wieder Spitzenweine der Pfalz zur Auswahl. „Hier ist mit Sicherheit für jeden Geschmack etwas dabei“, wirbt der Verein. Besonders erwähnenswert ist, dass die Feldstetter Musiker bereits seit 39 Jahren mit dem Weingut Scherr zusammenarbeiten und auch so die Entwicklung der Weine miterleben können.

Zu dem üppigen und in der Region einzigartigen Weinsortiment servieren die Musikerinnen und Musiker am Samstagabend neben unserem bewährten Weinfestbaguette gerne auch eine herzhafte Vesperplatte oder eine Käsesnackplatte für den kleinen Hunger, heißt es weiter.

Ganz besonders freut es den Musikverein Feldstetten, den MV Sontheim am Samstag in Feldstetten begrüßen zu dürfen. Die Musiker werden mit stimmungsvoller, traditioneller aber auch moderner Blasmusik für einen kurzweiligen Abend sorgen.

Neben moderner Blasmusik und beliebten Köstlichkeiten können auch dieses Jahr bei der Schätzfrage wieder attraktive Preise gewonnen werden.

Den Auftakt am Sonntag gestalten die Jungmusiker der Gemeinschaftsjugendkapelle Z/D/F der Vereine Zainingen, Donnstetten und Feldstetten. Sie werden das Weinfest über die Mittagszeit unterhalten. Die Nachmittagsunterhaltung gestaltet der MV Asch. Dazu wird vom Musikverein ein reichhaltiges Kuchenbuffet für die Gäste angeboten, schreibt der Verein. Den musikalischen Ausklang gestalten die Musikkameraden aus Magolsheim.