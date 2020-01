Musikverein Feldstetten bereitet Jahreskonzert vor – das erwartet die Zuhörer

Der Musikverein Feldstetten wurde im Jahr 1925 gegründet. Er besteht aus gut 180 Mitgliedern. In der aktiven Kapelle musizieren derzeit 40 Personen. Hinzu komme die Jugendkapelle namens „ZDF“ (gemeinsam mit Zainingen und Donnstetten) mit gut 23 Teilnehmern aus Feldstetten und das Vororchester „Notenkiller“ mit acht Musikern aus Feldstetten.

Die aktive Kapelle probt immer donnerstags von 20 bis 22 Uhr in der Grundschule Feldstetten.

Derzeit liegt das ganze Augenmerk auf dem Jahreskonzert. Dieses findet am Samstag, 25. Januar, ab 19.30 Uhr in der Delauhalle in Feldstetten statt. Einlass ist gut eine Stunde vorher. Karten gibt es an der Abendkasse zum Preis von sechs Euro. Gut 320 Gäste passen in die Delauhalle und der Musikverein hofft auf volle Reihen – so wie in den vergangenen Jahren auch.