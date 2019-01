Musiker gehen gemeinsam auf Welt- und Zeitreise

Sehr gut besucht ist das Jahreskonzert des Musikvereins Stadtkapelle Laichingen am Samstag in der Daniel-Schwenkmezger-Halle gewesen. Mehr Besucher als erwartet haben sich bei eisigen Minusgraden auf den Weg zum Konzert gemacht. In bewährter Manier hat die Jugendkapelle den Auftakt des Konzertabends übernommen.

Sichere Hand ist gefragt

Dirigentin Vanessa Garispe leitete die Nachwuchsmusiker mit sicherer Hand durch verschiedene Stilrichtungen der Musik. Dabei arbeiteten sich die Musiker durch verschiedene Epochen und zeigten ihr Können. Sie starteten musikalisch aktuell mit „Shut up an Dance“ von Walk the Moon, eilten zurück in die Wiener Klassik zu Mozarts „Eine kleine Nachtmusik“, um dann über die 1920er Jahre (A Salute to Louis Armstrong) und die 80er Jahre wieder in der Gegenwart zu landen. Den Besuchern hat die kleine Zeitreise quer durch die Welt bestens gefallen. Der Beifall motivierte die jungen Leute zur Zugabe: Thematisch passend gab es als Dreingabe die Filmmusik zu „Zurück in die Zukunft“.

Die Jugendkapelle dankte ihrer Dirigentin Vanessa Garispe. „Sie ist stressresistent, sonst hätte sie schon viele graue Haare“, sind sich die Musiker sicher. Gemeinsam mit der aktiven Kapelle präsentierten die Jungmusiker unter der Leitung der Jugenddirigentin das Stück „Shape of you“ von Ed Sheeran.

Schwungvoll startete die Stadtkapelle in ihren Part des Jahreskonzertes, welches den Titel „Musik um die Welt“ trug. Mit dem schmissigen UNO-Marsch wurde der Einsatz der Vereinten Nationen für den Frieden in der Welt gewürdigt. Schon folgte einer der Höhepunkte des Konzertabends. Für die knapp 16-jährige Marit Burkhardt hat Dirigent Gerhard Engler das Hornkonzert „Concerto Rondo“ von Wolfgang Amadeus Mozart ausgewählt. Dabei brillierte die erste Preisträgerin beim regionalen „Jugend musiziert“-Wettbewerb souverän mit einer fantastischen Vorstellung. Mit rauschendem Beifall quittierte das Publikum das Können der jungen Musikerin – und es gab sogar noch eine Zugabe.

Ein außerordentliches Können war bei den nächsten beiden Stücken von Dirigent Gerhard Engler gefragt. Er wagte sich mit seinen Musikern zunächst an das filmmusikähnliche Stück „Um die Welt in 80 Tagen“. Ähnlich wie ein Dompteur im Zirkus musste er alle die unterschiedlichsten Töne, die zu einer Zugfahrt und einer Schlangenbeschwörung verschmolzen, Elefantenbrüllen imitierten, das Publikum Indianergeheul im Wilden Westen erleben oder die Hörner eines Dampfschiffes erklingen ließen, unter Kontrolle halten und zu einem glücklichen Ende führen – was ihm meisterhaft gelungen ist. Das Publikum war begeistert – zur Erleichterung von Gerhard Engler, der sich nicht ganz sicher war, wie ein solch modernes Stück aufgenommen werden würde.

Die Geehrten auf der Bühne. (Foto: Kuhn-Urban)

Nachdem die Musikkapelle heil rund um die Welt gereist war, wagte sie sich nun in die tiefe Vergangenheit der Erde. Bei „At the break of Gondwana“ taten sich wahrlich Abgründe auf, dargestellt von einer ungemein starken Percussiongruppe des Musikvereins Stadtkapelle. Dröhnenden Trommeln und Pauken, dazu laut klatschende Becken, beschrieben das Auseinanderbrechen des ehemaligen Riesenkontinents und ließen dramatische Bilder vor dem inneren Auge entstehen. Feine Töne der Holz- und Blechbläser schilderten die unglaubliche Schönheit von Tieren und Pflanzen dieser Landmasse, doch unterschwellig brodelt es unter der Erdoberfläche. Finger schnippen, gregorianisch anmutende Gesänge, hoch dynamische Tempiwechsel und dissonante Töne machten dieses Werk zu einem ganz besonderen Erlebnis.

Klassiker dürfen nicht fehlen

Mit klassischen Werken marschierte das Konzert weiter. Bei bekannten Klassikern von Frank Sinatra konnte sich das Publikum entspannen, „Heal the Worls“ von Michael Jackson sorgte ebenfalls für eine gelöste Atmosphäre. Einige Stromschnellen und Untiefen galt es, beim letzten Programmpunkt zu umschiffen und überwinden, dem Konzertwalzer „An der schönen blauen Donau“ von Johann Strauß Sohn. Doch unter dem einfühlsamen Dirigat von Gerhard Engler gelang auch dieses Meisterstück und die Reise auf dem zweitlängsten Fluss Europas gelang ohne Schiffbruch zu erleiden.

Bei so viel musikalischem Einsatz und der Glanzleistung des Blasorchesters ließ das Publikum die Musiker natürlich nicht ohne Zugabe gehen. Zu hören gab es den Konzertmarsch „Textilaku“ und für den besinnlichen Nachhauseweg „What a wonderfull World“, welches für Louis Armstrong komponiert worden ist.