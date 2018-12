Musik liegt in der Feldstetter Luft

„Alle Jahre wieder“... das klinge nach alter Tradition, aber ein bisschen auch nach „das ist doch immer so, das hatten wir doch schon“. Weihnachtsfeier da, Weihnachtsfeier dort, wie in jedem Jahr halt. Aber: Etwas Besonders und zu Herzen Gehendes sei es, wenn Kinder den Alten eine Freude machen. So geschehen laut Mitteilung in Feldstetten.

Die Schüler der Grundschule machten den Auftakt bei der Seniorenweihnachtsfeier in der St.-Gallus-Kirche. Ihre Darbietungen – Lieder, Gedichte und eine mal ganz andere Version des Krippenspiels – zeigten, wie viel auswendig zu lernen und choreografisch zu üben war. Dafür gab es viel Applaus. Zum „Besonderen“ gehörte auch, dass die Gäste selbst in der hintersten Reihe nicht nur zuhören, sondern Gestik und Mimik verfolgen konnten, weil der gesamte Auftritt an die Wand „ge-beamt“ wurde. Pfarrer Philipp Geißler dankte im Namen der Senioren, die von den Kindern obendrein mit selbstgebastelten Engelchen überrascht wurden.

Der zweite Teil der Weihnachtsfeier fand im Gemeindehaus statt; die Tische festlich geschmückt, unter anderem mit einem Präsent der Kirchengemeinde für die Senioren versehen. Auch zu Kaffee und Kuchen gab es musikalische Unterhaltung – ebenfalls besonderer Art. Wilfried Meyer-Hentschel erfüllte mit seiner Drehorgel nicht nur Liederwünsche, sondern berichtete auch aus der Geschichte dieses Instrumentes.

Die Feldstetter Ortsvorsteherin Elisabeth Enderle dankte in einer kleinen Ansprache, die speziell an das Seniorenkreis-Team gerichtet war, für das Engagement, das diese sieben Damen über das ganze Jahr erbringen, und übergab im Namen der Ortsverwaltung eine Grußkarte „mit Inhalt“. Ein besonderes Dankeschön sahen Pfarrer Geißler und das Team darin, dass der Saal – trotz Wintereinbruchs – voll besetzt war.