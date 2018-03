„Musik ist mein Lebensinhalt“

Als Zweijähriger saß Hellmut Stolz auf dem Arm seiner Mutter und hörte bei den Chorproben seines Vaters zu. „Daran kann ich mich zwar nicht mehr erinnern, aber es wurde mir so erzählt“, berichtet der heute 67-Jährige. Was damals begann, hat sich wie ein roter Faden durch das Leben des gebürtigen Herrenbergers gezogen. Heute ist Hellmut Stolz Chorleiter des Liederkranzes Merklingen sowie auch Nellingen und des Gesangvereins Frohsinn Laichingen – damit musikalisch verantwortlich. „Musik ist einfach mein Lebensinhalt“, erzählt Stolz.

Mit vier Jahren startete Hellmut Stolz seine ersten Klavierversuche. Eineinhalb Jahre später erhielt er Unterricht. Hinzu kam die Geige sowie das Interesse an Blechblasinstrumenten. Der Herrenberger, der nun in Bad Wörishofen lebt, stützt die Hände in die Hüften. Dann sagt er: „Seither sitze ich auch am Klavier.“

Musik zu jeder Zeit

Die Musik habe immer sein Leben begleitet. An der Musikhochschule Stuttgart studierte er Schulmusik. „Am 1. Oktober 1969 war die Aufnahmeprüfung. Da sollte ich eigentlich zur Bundeswehr einrücken. Ich habe extra Sonderurlaub erhalten“, erinnert sich der 67-Jährige zurück. Nach zwei Jahren Bundeswehrdienst trat er dann sein Studium an. „Acht Semester Mindeststudienzeit. Hinzu kam das Zweitstudium der Musikwissenschaft in Tübingen. Dann war ich ab 1976 als Referendar am Karls-Gymnasium in Stuttgart“, berichtet Stolz weiter. Seinen zweiten Abschnitt absolvierte er in Esslingen.

Es folgte der Wechsel an das Robert-Bosch-Gymnasium in Wendlingen. „Da habe ich dann auch das Musical ,Der kleine Muck’ geschrieben“, berichtet der Musiker. Schulfunksendung im damaligen Süddeutschen Rundfunk mit einem Pop-Song der Schüler zählte zu einem weiteren größeren Projekt. 1999 zog es ihn nach Eislingen an das Erich-Kästner-Gymnasium. Er schrieb „Emil und die Detektive“. „Ronja“, „Einmal träumen und zurück“, „Felix im 1000 Träumeland“, „Max und Moritz“, diverse Wilhelm-Busch-Lieder, Musikmärchen oder auch alttestamentarische Texte: „Ich wollte immer machen, nicht nur darüber reden“, meint Hellmut Stolz. Sogar bei der Bundeswehr habe er einen Chor gegründet.

Seit neun Jahren in der Region

2002 verließ er den Schuldienst. Eine Zeit, in der er dann auch die Region Schwäbische Alb näher entdeckte. Über Dozententätigkeiten kam er vor neun Jahren auf Nachfrage zunächst nach Nellingen. „Und so ging es dann weiter nach Merklingen und auch nach Laichingen“, erzählt Hellmut Stolz. Jetzt ist er als Chorleiter tätig und so musikalisch verantwortlich. „Jeder Chor hat eigene Ansprüche“, weiß der 67-Jährige. Die Gruppe in Nellingen sei ein reiner Männerchor. In Merklingen werde sich meist stark auf die Jahresfeier sowie auf die musikalische Gestaltung zum Karfreitag konzentriert. Beim Laichinger Frohsinn könne er „eher die eigenen Gedanken“ einbringen.

„Als Chorleiter kommt man herum“, sagt Stolz. 16 Chöre habe er bisher schon begleitet. Die langen Fahrten nehme er dafür in Kauf. „Aber mit dem Umzug vor eineinhalb Jahren nach Bad Wörishofen wollte ich nicht alle Zelte abbrechen“, erklärt er. Dennoch wolle er langsam ein wenig kürzer treten. Wann der Zeitpunkt soweit ist, will er noch nicht verraten.

Fest stehe aber: Die Liebe zur Musik wird er nie aufgeben. Vor allem auch das Komponieren nicht. Derzeit bereitet er mit dem Gesangverein Frohsinn das szenische Oratorium „Jericho“ vor. Interessierte können zum Projektchor dazustoßen. In Arbeit sei außerdem auch eine „Missa Brevis“.

Das Komponieren brauche Zeit. Die Gedanken an „Jericho“ seien zum Beispiel schon vor zehn Jahren entstanden. Die Ideen der Umsetzungen sammelten sich. „Es muss eben alles zusammen passen“, meint Stolz. Wichtig sei ihm, dass der Inhalt nicht nur Show ist. „Es muss Spaß machen und Sinn ergeben“, erklärt der Komponist. Gleichzeitig wolle er das Publikum berühren.

Die Lust am Komponieren

Wenn Hellmut Stolz erzählt, dann gestikuliert er mit den Händen und seine Augen glänzen: „Zum Komponieren gehört die Lust, etwas zu schaffen – auch auf die Gefahr hin, dass es niemanden interessiert“. Ein Fakt, der ihm heute bei vielen musikalischen Stücken einfach fehle. „Musik ist eine Wegwerfware. Es ist Industrie. Das hat aber nicht unbedingt mit Qualität zu tun“, ist der 67-Jährige der Meinung. Die gebe sich erst zu erkennen, wenn sich später zeige, was von der Musik erhalten bleibt. „Das kennen wir schon aus der Zeit der Wiener Lieder. Vieles wurde vergessen, aber es ist auch einiges geblieben“, zeigt Stolz auf. Auch Johann Sebastian Bach habe Plagiate schreiben müssen. „Die, die Musik machen, haben noch nie das große Geld verdient. Eher die Produzenten“, gibt der Komponist zu bedenken.

Doch Musik könne entspannen und sei interessant, wenn man sie verstehe. Dazu gehöre Bildung. Heute würden Lieder seitens der Industrie hervorgehoben – ohne Inhalte. Das sei nicht das Ziel des Musikers. „Trotzdem wird mich Musik immer begleiten“, sagt Hellmut Stolz. Unterstützung gebe es Zuhause. Seine Lebensgefährtin Christine Hohler singe für ihr Leben gerne. Auch der Nachwuchs sei begeistert. Hellmut Stolz ist zweifacher Vater und hat vier Enkelkinder. Seine Leidenschaft für die Musik teilt er gerne mit seiner Familie und gibt sie so dann gleichzeitig auch an die nächsten Generationen weiter – damit Musik immer Lebensinhalt bleibt.