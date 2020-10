„Musik aus der neuen Welt“ kommt sehr gut an

Die Hochzeitsfeier in einer Tuttlinger Kreisgemeinde Ende September, die die Corona-Zahlen im Kreis Tuttlingen in die Höhe schnellen ließ, sorgt auch im Landkreis Konstanz für eine Vielzahl an Infizierten. Bisher lassen sich 38 Corona-Fälle mit deutlich mehr als Hundert Kontaktpersonen der ersten Kategorie auf diese Feier zurückführen – die Mehrheit davon im Großraum Stockach, teilt das Landratsamt Konstanz mit.

Der Südkurier meldet in der Samstagsausgabe einen „sprunghaften“ Anstieg der Corona-Fälle: Am Mittwoch waren es drei ...