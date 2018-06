Muschelnaturkalk kann auch Energie speichern

Ein Solarthermie-Projekt der Stadtwerke Crailsheim sowie Naturversorgungs-Projekte in Gaildorf hat jüngst der Verbund der Erzeuger erneuerbarer Energien e.V. (VEEE) mit Sitz in Laichingen besichtigt. Im Rahmen eines Tagesausflugs reisten 35 Interessenten mit dem Bus zunächst zur größten zusammenhängenden Solarthermieanlage Deutschlands bevor es zu den Naturspeicher-Lösungen der Naturspeicher GmbH nach Gaildorf ging. Im Fokus des Trips stand die Speichertechnik erneuerbarer Energien in Form von Wasser- oder Wärmespeichern.

In Crailsheim wurde die Gruppe vom Geschäftsführer der Stadtwerke, Jürgen Breit, in dessen Seminarräumlichkeiten begrüßt. Er erläuterte, welche Geschäftsfelder die Stadtwerke neben ihren eigentlichen Aufgaben noch abdecken. Ein sehr großes Handlungsfeld sei die Energieversorgung, die weit über die Stadtgrenzen hinaus gehe. Der technische Leiter erläuterte dann die thermische Erzeugungsanlagen, die mit einem Langzeitwärmespeicher im Wohngebiet Hirtenwiesen, das seit 2003 auf einem ehemaligen Konversionsgebiet im Westen Crailsheim steht, mit einer Solarthermieanlage ausgestattet ist. Diese ermöglicht es, 50 Prozent des jährlichen Wärmebedarfs in dem Wohngebiet durch Solarwärme zu decken. Der Muschelnaturkalkspeicher befindet sich im Erdreich. Hier wird das durch die Sonne erwärmte Wasser mit 70 Grad Celsius in die Erde gepumpt, um den Muschelkalk zu erwärmen. In kälteren Tagen wird die Wärme dem Muschelkalk wieder entzogen. Ein weiterer vielversprechender Wert für die Zukunft sei dies, so sehe das auch die Naturspeicher GmbH, teilt der VEEE mit.

Zweite Station: ein Energie-Speicher-Projekt für die Energiewende, das aktuell bei der Stadt Gaildorf entsteht. Hier wird ein „Wasserbatteriespeicher“ errichtet, erläuterte der projektleitende Ingenieur der Firma Naturspeicher GmbH. Errichtet werden vier Windräder, die auf einem „Wasserturm“ in 40 Metern Höhe aufgestellt werden, die Nabenhöhe liegt bei 175 Metern. Die Rotoren haben einen Durchmesser von 132 Metern und sind mit einem 3,4 MW-Generator ausgestattet. Der gesamte Turm steht in einem so genannten Passivbecken, ein Außenbecken, das den größten Teil der Wassermenge aufnimmt. Das Talbecken, das sich 170 Meter tiefer befindet, ist naturnah gestaltet und hat auch die Aufgabe, als Regenrückhaltebecken für den vorbeifließenden Fluss Kocher, bei starkem Regen, Wasser aufzunehmen. Der VEEE besichtigte die Baustelle des ersten Naturstromspeichers in Verbindung eines Windparks. Bisher ist dort der Mast des Rotors zu sehen.

Und auch, wenn das Projekt noch nicht fertiggestellt ist, sei der Tagesausflug „von Innovation und dem Wind der Veränderung“ geprägt gewesen.

VEEE-Vorsitzender Rolf Böhringer bedankte sich für die Darstellung und des Wissenstransfer bei den jeweiligen Repräsentanten. Ebenso bei Hans Baumann und Franz Gsodam sowie Elke Mangold, die dieses Events organisiert hatten. Er schloss mit den Worten des Dalai Lama: „Unser Planet ist unser einziges Zuhause, wo wollen wir hingehen, wenn wir ihn zerstören?“