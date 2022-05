MTB: TSV Mountainbikerinnen Top beim Weltcup in NoveMesto

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine Woche nach dem Weltcup in Albstadt, mit Platz 4, zeigte sich Antonia Weeger (TSV Laichingen) in glänzende Form. Bereits nach dem Startloop bildete sich eine circa 6 Frau große Spitzengruppe. Mit dabei auch Antonia Weeger. Zunächst drückte eine Französin und ein Kanadierin kräftig aufs Tempo. Doch dann setzte sich Monique Halter (SUI) (Siegerin von Albstadt), Simona Spesna (CZE) und Antonia Weeger (TSV Laichingen) vom Rest des Feldes ab. Zwischenzeitlich führte Antonia Weeger sogar, doch in der letzten Runde verschärfte Monique Halter das Tempo. Nur die Tschechin konnte noch folgen. Mit Platz 3 holte sich Antonia Weeger verdient ihren ersten Podestplatz im Weltcup der Juniorinnen!

Bei den U23 Frauen startete die Laichinger Abiturientin Alexa Fuchs. Durch die Abiturprüfungen war ihre Vorbereitung nicht optimal. Mit Platz 45 platzierte sie sich im Mittelfeld.

Bei Nina Benz lief es im Frauen XCO-Rennen am Sonntag wesentlich besser als beim Short-Track am Freitag. Belegte sie beim super schnellen, weil technisch wenig anspruchsvollen, Short-Track noch Platz 34, konnte sich Nina Benz beim Cross-Country Rennen mit Platz 14 als beste Deutsche im Ziel feiern lassen. Startend von Platz 35 konnte Nina Benz bereits im Startloop einige Plätze gut machen und ging als 21. in die erste große Runde. Bei der nächsten Zieldurchfahrt sah man Nina Benz bereits unter den Top 15. Danach fuhr Nina Benz lange zusammen mit der mehrmaligen Weltmeisterin Pauline Ferrand Prevot aus Frankreich. Die beiden arbeiteten sich bis auf Platz 10 vor bis die Französin abreißen lassen musst. Am Ende freute sich Nina Benz riesig über ihr couragiertes Rennen und Platz 14.